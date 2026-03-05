В видео Белого дома об ударах по Ирану добавили сцену из популярной игры

Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с кадрами из Call of Duty

Белый дом опубликовал в соцсети X видеоролик с подборкой ударов по Ирану, в котором использованы кадры из компьютерной игры Call of Duty.

Видео начинается со сцены из игры, где персонаж вводит в планшет координаты для нанесения ударов. После этого в ролике показываются уже реальные кадры ударов по целям на территории Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В начале марта Дональд Трамп заявил, что США готовы вести войны бесконечно, так как располагают практически неограниченными запасами вооружения.

Ранее иранская ракета уклонилась от перехвата израильских систем ПВО и попала на видео.