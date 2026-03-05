Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Фото

Это просто красиво: праздник Холи в красках

"Он уже давно мертв": как менялся Джим Керри
"Боже, какой пустяк". Александру Иванову — 65
"Государство — это здорово". Михаилу Мишустину — 60
«Виноваты все»: 95 лет со дня рождения Михаила Горбачева

Праздник Холи, один из главных индуистских фестивалей, в 2026 году отмечался в Индии 4 марта. Накануне прошел традиционный обряд Holika Dahan — жители разводили ритуальные костры, символизирующие победу добра над злом. Основной день праздника сопровождался массовыми гуляниями, во время которых люди осыпали друг друга цветным порошком и обливали водой.

Холи связан с индуистскими мифами, прежде всего с легендой о демонице Холике. Согласно преданию, она пыталась сжечь праведника Прахладу, однако погибла сама, что стало символом торжества веры и справедливости. Другая традиция праздника связана с богом Кришной: по легенде, он играл с друзьями, бросаясь цветными красками.

Праздник широко отмечают по всей Индии — от крупных мегаполисов до небольших деревень. На улицах Дели, Мумбая, Хайдарабада и других городов прошли массовые фестивали красок, концерты и народные гуляния. В туристических регионах, включая Гоа и священные города Вриндаван и Матхуру, празднования длятся несколько дней и сопровождаются религиозными церемониями, музыкой и танцами.

Самые яркие фото с празднования в нашей фотогалерее.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!