Это просто красиво: праздник Холи в красках

Праздник Холи, один из главных индуистских фестивалей, в 2026 году отмечался в Индии 4 марта. Накануне прошел традиционный обряд Holika Dahan — жители разводили ритуальные костры, символизирующие победу добра над злом. Основной день праздника сопровождался массовыми гуляниями, во время которых люди осыпали друг друга цветным порошком и обливали водой.

Холи связан с индуистскими мифами, прежде всего с легендой о демонице Холике. Согласно преданию, она пыталась сжечь праведника Прахладу, однако погибла сама, что стало символом торжества веры и справедливости. Другая традиция праздника связана с богом Кришной: по легенде, он играл с друзьями, бросаясь цветными красками.

Праздник широко отмечают по всей Индии — от крупных мегаполисов до небольших деревень. На улицах Дели, Мумбая, Хайдарабада и других городов прошли массовые фестивали красок, концерты и народные гуляния. В туристических регионах, включая Гоа и священные города Вриндаван и Матхуру, празднования длятся несколько дней и сопровождаются религиозными церемониями, музыкой и танцами.

