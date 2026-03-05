Губернатор рассказал об отражении атаки на Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области ночью БПЛА перехватили в четырех районах

Украинские беспилотники перехвачены ночью в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Информация будет уточняться.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, добавил Слюсарь.

Ночью в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область, предварительно, пострадали три человека.

Губернатор региона Роман Бусаргин также сообщил, что при атаке были повреждены гражданские объекты. На фоне этого в Саратове наблюдались перебои с электроэнергией.

Ранее в Сочи произошла четвертая волна взрывов на фоне налета дронов.