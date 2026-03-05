Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Губернатор рассказал об отражении атаки на Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области ночью БПЛА перехватили в четырех районах
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские беспилотники перехвачены ночью в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Информация будет уточняться.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, добавил Слюсарь.

Ночью в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область, предварительно, пострадали три человека.

Губернатор региона Роман Бусаргин также сообщил, что при атаке были повреждены гражданские объекты. На фоне этого в Саратове наблюдались перебои с электроэнергией.

Ранее в Сочи произошла четвертая волна взрывов на фоне налета дронов.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!