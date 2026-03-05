Стало известно, сколько россиян снимают стресс готовкой

Готовка стала для россиян одним из самых распространенных домашних способов «самотерапии». Более половины опрошенных жителей страны (54%) воспринимают приготовление еды как возможность расслабиться и снизить уровень стресса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Чтобы поднять себе настроение, 57% опрошенных готовят основные блюда. Еще четверть делает десерты и выпечку, а 18% выбирают «эстетичные» завтраки и перекусы. Почти половина респондентов (49%) предпочитает готовить что-то привычное — из-за уверенности в результате, а 46% — новое, чтобы получить яркие эмоции. На популярные рецепты как способ «быть в тренде» ориентируются лишь 5%.

Чаще всего улучшить эмоциональное состояние опрошенным помогает возможность порадовать близких чем-то вкусным (63%). Также важны сам итог в виде готового блюда (58%) и запахи в процессе приготовления (54%).

Самыми расслабляющими способами готовки россияне назвали тушение (68%) и запекание (63%). Варку и жарку отметили по 48% участников исследования. При этом респонденты отдельно выделили действия, которые лучше всего помогают «снять напряжение»: нарезку продуктов (58%), разделку мясной продукции (42%) и перемешивание ингредиентов (29%).

По данным опроса, 44% россиян тратят на приготовление обычных проверенных блюд от 30 до 60 минут. Для каждого третьего продолжительность «кулинарной терапии» не принципиальна — они готовят столько, сколько нужно. Каждый десятый готов выделять больше часа, чтобы экспериментировать с новыми или сложными рецептами.

Почти две трети участников исследования (58%) обращаются к готовке «для души» в любое время года. Для остальных 42% сезон имеет значение: 23% чаще готовят зимой, 8% — весной и 6% — осенью. Большинство опрошенных (69%) предпочитают заниматься этим в одиночку, 15% — с партнером, 8% — с друзьями.

Что касается покупки продуктов, 79% респондентов выбирают ингредиенты в магазине — им важно увидеть и подобрать их лично. Еще 21% чаще заказывают онлайн-доставку, чтобы сэкономить время и силы.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, что в России резко подорожала морковь.