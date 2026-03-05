Размер шрифта
Спасатели рассказали, чем опасен в марте лед на водоемах Подмосковья

Лед на водоемах Подмосковья в марте опасен из-за температурных качелей
Виталий Аньков/РИА Новости

В Московской области начался период «температурных качелей», поэтому выходить на лед уже нельзя. Об этом сообщило главное управление гражданской защиты региона, передает РИА Новости.

В марте днем снег тает, а ночью наступают легкие заморозки. Такие перепады делают лед на водоемах крайне опасным, так как он быстро теряет прочность и становится непредсказуемым. Выходить на ослабленный лед категорически нельзя, предупредили в ведомстве.

«Из-за перепадов температуры он становится рыхлым, пористым и хрупким. Такой лед уже разрушен — он может проломиться неожиданно», — говорится в сообщении.

В главном управлении также отметили, что визуально оценить прочность льда нельзя из-за талой воды под снегом. В марте лед особо опасен у берегов, мостов, свай, зарослей камыша и тростника, а также в местах течения, сброса теплых вод, возле промоин и полыней.

В феврале УАЗ с туристами из Китая провалился под лед на Байкале.

Ранее тренер рассказал, когда можно начинать пробежки на улице.

 
