Глава евродипломатии рассказала о борьбе с танкерами с российской нефтью

Каллас: страны регистрации танкеров с нефтью из России сотрудничают с Евросоюзом

Страны, где зарегистрированы танкеры, перевозящие нефть РФ, сотрудничают с Евросоюзом, чтобы ограничить передвижение судов, заявила во время пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам главы евродипломатии, государства флага готовы «предпринимать шаги, позволяющие ограничить перемещение» теневого флота России.

«Мы также тесно работаем со странами флага: если флаг меняется, мы взаимодействуем с третьими странами», — сказала Каллас.

Накануне украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать. В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма.

Ранее сообщалось, что Россия может досрочно покинуть газовый рынок Евросоюза.