Стало известно, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году

РИА: более 32,5 тысячи граждан Украины въехали в Россию в 2025 году

В Россию в 2025 году въехали 32 570 граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что из указанного числа 30 714 украинцев совершали частные визиты в Россию.

Кроме того, 1386 украинцев называли целью поездки деловой визит, 168 — приехали работать, 135 — по учебе. Также 133 человека приехали на отдых в Россию, 33 украинца проезжали по транзиту.

Помимо этого, в 2025 году более 31 тысячи прибывших граждан Украины пересекли российскую границу на авиатранспорте, 1079 человек — на машине, 143 — в пешем порядке.

В 2024 году в Россию въехали 58 тысяч украинских граждан. Частная цель визита тогда была основной. Чаще всего украинцы пересекали границу на самолете.

До этого социолог Алексей Антипович заявил, что готовность украинцев к территориальным уступкам России варьируется в зависимости от региона проживания, с востока на запад растет число людей, выступающих против компромиссов.

Ранее на Украине заявили о росте числа русскоязычных граждан.