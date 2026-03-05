Размер шрифта
Курды опровергли информацию о начале наступления на Иран

Rudaw: курды не начинали боевых действий против Ирана
/Reuters

Вооруженные формирования курдов не ведут наступление на Иран. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного представителя одной из партий Восточного Курдистана, сообщает на своей странице в социальной сети X курдское издание Rudaw.

В публикации подчеркивается, что появившаяся в американских и израильских СМИ информация о переходе отрядов курдов из Ирака на территорию Ирана и начале боевых действий против Тегерана не соответствует действительности.

5 марта израильская журналистка Юлия Побегайлова и американская журналистка Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники сообщили о начале курдами наземной военной операции против Ирана.

За день до этого министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет не подтвердил информацию СМИ о том, что Вашингтон хочет вооружить курдскую оппозицию в Иране. По словам главы Пентагона, цели США никак не привязаны к поддержке или снабжению каких-либо отдельных группировок.

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.

 
