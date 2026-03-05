«Никакой политической подоплеки»: Россия может досрочно покинуть газовый рынок Евросоюза

С учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка, заявил президент Владимир Путин в интервью ВГТРК. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам.

Россия может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза и переориентироваться на более выгодных покупателей. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства напомнил, что Евросоюз планирует через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году еще больше ограничить поставки вплоть до полного их запрета.

«Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?» — задался вопросом президент.

Он отметил, что в таком шаге не будет «никакой политической подоплеки».

«Если нам все равно через месяц закроют, через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться», — сказал он.

Президент подчеркнул, что речь пока не идет об уже принятом и оформленном решении : по его словам, это «просто мысли вслух». Правительству еще предстоит проработать этот вопрос.

При этом Россия в любом случае продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами — таким как Венгрия и Словакия , заявил Путин.

По его словам, недавний взлет цен на энергоносители на европейском рынке напрямую не связан с ограничениями поставок — ведь основные поставщики (Алжир, США, Норвегия и Россия) объемов не сокращали. Причина, считает президент, кроется в ошибочной политике властей ЕС в течение многих лет, а также в общей ситуации на мировых рынках из-за событий на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. Путин отметил, что «появились премиальные покупатели, готовые платить больше, и поставщики уходят туда, где выше цена». «Только бизнес, и все», — заключил президент.

«Опасная игра»

В том же интервью Владимир Путин вновь заявил, что в настоящее время Украина при поддержке некоторых спецслужб Запада готовит подрыв проходящих по дну Черного моря газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». По его словам, спецслужбы России располагают данными о такой подготовке, и российская сторона уже предупредила об этом Турцию.

«Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», — сказал Путин.

Президент прокомментировал и недавнее нападение на российский газовоз в Средиземном море: «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода». По его словам, подобные события усугубляют ситуацию на энергетических рынках, прежде всего в Европе, а Киев «кусает руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза».

Что будет с ценами

Венгрия получила от России гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам, заявил глава МИД республики Петер Сийярто по окончании переговоров в Кремле. Будапешт и Москва договорились при необходимости искать альтернативные маршруты поставок энергоносителей.

Сейчас поставки нефти по трубопроводу «Дружба» заблокированы Украиной. Венгрия не имеет выхода к морю, однако может получать энергоносители по резервному маршруту через Адриатический трубопровод JANAF.

Комментируя возможность досрочного прекращения поставок энергоносителей на рынки Евросоюза, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал «по любым подобным вопросам обращаться к Урсуле [фон дер Ляйен], Кайе [Каллас] и другим русофобам».

По оценке эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в случае закрытия Ормузского пролива на фоне геополитической напряженности в Иране биржевые цены на газ в мире вырастут примерно в полтора раза и превысят $600 за тысячу кубометров.

«Если будут попытки перекрыть Ормузский пролив, через который идет весь сжиженный природный газ из Катара, это 20% мирового экспорта СПГ, цены на газ в Европе и в Азии превысят, наверное, и $500, а может быть и $600 за тысячу кубометров», – сказал эксперт.

Он полагает, что из-за ближневосточного кризиса Китай может переключить свое внимание с иранской на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате таких событий Москва больше заработает за счет мирового роста цен на нефть и снижения дисконта.