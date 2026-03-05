Размер шрифта
Израиль заподозрил администрацию США в переговорах с Ираном

Axios: Нетаньяху потребовал от Белого дома разъяснить контакты с Ираном
Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями в связи с информацией о том, что представители администрации президента США Дональда Трампа, возможно, ведут переговоры с Ираном. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Нетаньяху позвонил в Белый дом в понедельник и спросил, велись ли какие-либо переговоры или обмен сообщениями.

«Белый дом ответил Биби (прозвище Нетаньяху — «Газета.Ru»), что администрация Трампа не ведет переговоров с иранцами за его спиной», — сказал один из источников портала.

Axios отмечает, что это демонстрирует беспокойство израильского правительства из-за того, что США добьются прекращения огня до момента, как все военные цели Израиля будут достигнуты.

По информации портала, в последние несколько дней иранцы через страны Персидского залива и другие государства региона отправляли сообщения администрации США, но там не отвечали.

4 марта в Тегеране отвергли возможность переговров с США.

Ранее Трамп допустил отправку войск в Иран.

 
