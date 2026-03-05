Финляндия может снять ограничения на транзит ядерного оружия. В рамках НАТО

Правительство Финляндии обсуждает возможность снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на источники, знакомые с вопросами внешней политики и безопасности. Действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности.

Речь идет об ограничениях, закрепленных в законе об атомной энергии. Действующее законодательство запрещает ядерные взрывчатые вещества во всех формах на территории Финляндии. Под запретом находятся их ввоз, производство, хранение и подрыв.

Эти нормы также фактически блокируют транзит ядерного оружия через сухопутное, морское и воздушное пространство страны. Закон был принят задолго до вступления Финляндии в НАТО в 2023 году и отражал прежнюю линию политики безопасности, основанную на военном неприсоединении.

По информации источников финской государственной телерадиокомпании Yle, тема возможной отмены запрета обсуждалась в правительстве. Один из собеседников вещателя сообщил, что «еще на прошлой неделе и в начале этой недели казалось, что правительство хочет устранить препятствия для транзита ядерного оружия». Однако многие источники отказались обсуждать этот вопрос даже конфиденциально.

Ожидается, что парламентский комитет по обороне и комитет по иностранным делам получат информацию о ходе обсуждений в правительстве. В четверг перед депутатами должен выступить министр обороны Антти Хяккянен.

Широкого обсуждения этой темы внутри всех правящих партий пока не проводилось.

Это вызывает критику со стороны части политиков, которые считают, что подобные решения должны приниматься после длительных парламентских дебатов. Традиционно в Финляндии важные вопросы внешней политики и безопасности стремятся решать на основе широкого межпартийного консенсуса.

Пересмотр закона

Дискуссия о ядерном оружии проходит на фоне подготовки реформы закона об атомной энергии. При этом сама реформа закона не должна напрямую затрагивать тему ядерного оружия. Ограничения, связанные с ним, предполагается рассматривать «в рамках отдельного процесса», сообщает Yle.

Изначально обновление законодательства было связано прежде всего с развитием атомной энергетики и необходимостью создания новых механизмов использования энергии.

Обсуждение возможного пересмотра ограничений на транзит ядерного оружия стало частью более широкой дискуссии о политике безопасности Финляндии после вступления страны в НАТО в 2023 году.

Часть депутатов считает, что существующие нормы являются слишком жесткими и могут ограничивать участие страны в совместной военной деятельности Североатлантического альянса. Некоторые парламентарии рассчитывают, что правительство рассмотрит возможность разрешения транзита ядерного оружия через территорию страны.

Другие политики, напротив, выражают обеспокоенность возможной отменой запрета. По их мнению, столь значимое решение требует широкой политической дискуссии.

В последние месяцы в Европе началось обсуждение вопроса об усилении собственного ядерного сдерживания.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил накрыть французским «ядерным зонтиком» остальную Европу. В предварительном обсуждении участвуют восемь стран, включая Швецию, которая вступала в НАТО вместе с Финляндией. Финляндия же в эту группу пока не входит. Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия пока не спешит присоединяться к этим обсуждениям.