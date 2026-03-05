Размер шрифта
МВД изменит правила контроля за проведением техосмотра

«Ъ»: МВД ужесточит контроль техосмотра автомобилей с 1 сентября
Александр Кряжев/РИА «Новости»

МВД России подготовило новую версию постановления правительства, предполагающую усиление контроля за проведением техосмотра (ТО) автомобилей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Издание отмечает, что некоторые операторы техосмотра оформляют фиктивные диагностические карты ТО на машины, которые нигде и никогда не проверялись. Если у компании в течение года выявлено два таких нарушения, то оператора лишают аккредитации, что позволяет отключить компанию от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).

В новой редакции документ предлагает добавить детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО.

Жалоба будет подаваться в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД от имени юрлица и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.
Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабочих дней.

По итогам ее рассмотрения ГИБДД сможет либо оставить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к системе, признав решение об отключении от нее «необоснованно принятым».

Проект постановления будет рассмотрен экспертами при правительстве РФ.

Ранее автоэксперт заявил, что жесткий контроль техосмотра не решит проблем в этой сфере.

 
