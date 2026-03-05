РИА Новости: в ДНР нашли около 80 стихийных захоронений мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) обнаружены около 80 стихийных захоронений мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, захоронения были найдены в Красноармейске и Димитрове. Гражданские были убиты украинскими военными.

«[Обнаружены] не менее 80 стихийных захоронений не менее чем со 100 трупами мирных жителей», — рассказал он.

Мирные жители погибли в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расстрела из автоматического оружия. Также украинские военные использовали дроны-камикадзе для убийства гражданских, питавшихся покинуть города.

26 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийства гражданских лиц, детей и стариков стало обыденным делом для «киевского режима».

По ее словам, за последние несколько лет было собрано немало доказательств со случаями расправы Киева над мирными гражданами. Захарова обратила внимание, что чем хуже обстоят дела Украины на фронте, тем более массовыми становятся удары по российскому гражданскому населению.

Ранее беженка из ДНР рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять из миномета детей.