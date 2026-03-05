В США отклонили резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат США не поддержал резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране

Сенат, возглавляемый республиканцами, отклонил резолюцию о военных полномочиях, направленную на ограничение возможностей президента Дональда Трампа по проведению дальнейших военных действий против Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«За» проголосовали 47 сенаторов, 53 «против», что меньше простого большинства, необходимого для вынесения резолюции на рассмотрение сената.

Сенатор Джон Феттерман был единственным демократом, присоединившимся к республиканцам и проголосовавшим против, в то время как сенатор Рэнд Пол был единственным республиканцем, присоединившимся к демократам и проголосовавшим «за», отмечает телеканал.

Резолюцию вынес на голосование сенатор Тим Кейн. Документ призывает к выводу «Вооруженных сил Соединенных Штатов из боевых действий внутри Ирана или против Ирана, если иное прямо не разрешено объявлением войны или конкретным разрешением на применение военной силы».

США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график, заявил Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, однако пока этого не произошло.

