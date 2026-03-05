Стали известны главные схемы мошенников перед 8 Марта

Мошенники традиционно активизируются в преддверии 8 Марта. О самых популярных схемах злоумышленников в этот период «Газете.Ru» рассказал Алексей Ахмеев, руководитель Управления информационной безопасности «Свой Банк».

«В первую очередь нужно сказать, что уже несколько лет подряд не выходят из моды классические схемы мошенников, такие как предпраздничные распродажи с крупными скидками до 99,99%. Обычно это цветы и подарки. Схема здесь вполне консервативная: фишинговый сайт, полностью имитирующий оригинальный, но с очень привлекательными ценами. Схема работает двумя вариантами. Первая — оплата происходит на сайте, через специальную форму, далее деньги поступают на счет мошенников, откуда веером раскидываются на другие счета и выводятся. Клиент, он же жертва, естественно, не получает свой товар. Вторая — от «менеджера» с сайта приходит специальное предложение сэкономить на покупке и оплатить переводом на карту, под разными предлогами. Далее схема работает как в первом случае», — поделился эксперт.

Вторая частая схема — «фальшивое свидание». Привлекательная девушка направляет предложение знакомится в соцсетях или на сайте знакомств.

«Что может быть не так? Все, вроде бы, хорошо, кроме того, что под видом девушки скрывается мошенник, а тот, с кем знакомятся, — уже жертва. Далее следует предложение провести романтический вечер на каком-либо мероприятии: жертва получает ссылку на фишинговый сайт, оплачивает «билеты», а деньги и данные карты похищаются злоумышленниками. Кстати, очень часто деньги списываются дважды или трижды — уже при оформлении «возврата», — предупредил Ахмеев.

Еще одна схема — «неожиданный подарок» от только что открывшегося СПА-салона или начинающего фотографа. В соцсетях или мессенджерах, лично или в группы, пишут мошенники, прикрываясь подобными стартапами.

«Естественно, речь идет о бесплатном посещении, оплатить нужно только материалы или аренду. Далее вновь появляется фишинговый сайт или просьба сделать перевод на карту по СБП», — поделился специалист.

Есть также интересная схема с фальшивой доставкой. Мошенник звонит жертве и выдает себя за курьера, доставляющего цветы. В разговоре просит продиктовать текст из SMS, будто бы связанного с доставкой, после чего следует звонок от «следователя» или «ФСБ», т.е. из кол-центра мошенников.

«Следователь» сообщает, что мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах», проводят расследование и угрожают ответственностью за соучастие в преступлении, включая терроризм. Далее схема может ветвиться, но суть одна — жертва должна перевести деньги на «безопасный счет», — предупредил эксперт.

Появилась новая схема и в Telegram. Пользователь получает сообщение о праздничном розыгрыше и выигранной случайным образом Premium-подписке. Далее вновь жертву направляют на фейковый сайт. Чтобы получить «выигрыш», жертва должна оплатить пошлину. После этого человек теряет деньги, данные карты и доступ к своему аккаунту в Telegram.

«Ну и напоследок немного другой механики: распространение вредоносного ПО через поддельные приложения. Мошенники маскируют вредоносное ПО под приложения с подарочными сертификатами, всевозможными акциями или скидочными купонами. После установки эти приложения могут перехватывать SMS-коды, данные банковских карт и доступ к личным аккаунтам жертвы, передавая эту информацию мошенникам», — рассказал Ахмеев.

Но, по словам эксперта, важно понимать, что не только в праздничные и предпраздничные дни, но каждый день следует сохранять бдительность и настороженно относиться к внезапным выгодным предложениям. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, резюмировал он.

