В РФ зарегистрированы два товарных знака с Аленкой из Нововоронежа

Роспатент зарегистрировал два товарных знака с известной Аленкой из Нововоронежа
«Нововоронеж Online»/ВКонтакте

Роспатент зарегистрировал два товарных знака со знаменитой Аленкой из Нововоронежа. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, заявки на регистрацию товарных знаков «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» были поданы в мае 2024 года. Роспатент принял решение зарегистрировать два товарных знака на срок 10 лет в марте 2026 года.

Товарные знаки можно будет использовать в России для продажи обуви, одежды, аксессуаров, а также для аренды цифрового оборудования.

В 2020 году памятник Аленке установили в городском парке Нововоронежа. Скульптура олицетворяла собой основательницу села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается город Нововоронеж. Позже в сети памятник высмеяли из-за пугающего лица и непропорциональных размеров.

В 2023 году в Кунгуре Пермского края на базе «Снежинка» установили неоднозначный памятник лыжнику. Его окрестили женихом Аленки из Нововоронежа.

Ранее памятник Аленке переместили на территорию проведения рок-фестиваля «Чернозем».

 
