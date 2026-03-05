Размер шрифта
Ученые назвали главную угрозу здоровому долголетию

РИА Новости: одиночество оказалось опасным для здоровья пожилых людей
Shutterstock/FOTODOM

Одиночество и социальная изоляция представляют серьезную угрозу для благополучия пожилых людей. Об этом РИА Новости сообщили специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия.

В центре отметили, что изоляция и одиночество являются важными факторами, которые могут препятствовать здоровому долголетию. Эксперты пояснили, что на продолжительность здоровой жизни влияет множество факторов, включая физическую активность и питание, однако особое значение имеют социальные связи.

Специалисты напомнили, что в Японии исторически существовали различные формы взаимодействия с местным сообществом, например ассоциации соседей и другие виды общественной активности. По их словам, именно такие социальные контакты могли стать одной из причин высокого уровня здорового долголетия в стране.

В то же время исследователи отметили, что современные условия меняют образ жизни людей. Многие могут обходиться без личных контактов, например совершая покупки через интернет, а число тех, кто воспринимает общение как обременительное, постепенно растет.

Эксперты подчеркнули важность сохранения так называемых «слабых связей». Речь идет о поддержании даже нерегулярных контактов с окружающими без необходимости частых встреч.

Япония остается одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире и одновременно одной из самых «старых» по возрастной структуре населения. По данным правительства страны, средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет около 87 лет у женщин и около 81 года у мужчин. При этом около 30% населения Японии уже старше 65 лет, а примерно 16% — старше 75 лет.

Ранее исследование показало, что ежедневное чтение помогает пожилым справляться с одиночеством.

 
