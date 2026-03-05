Размер шрифта
Стало известно, когда маткапитал в России может превысить 1 млн рублей

В РАНХиГС допустили, что маткапитал в 2027 году превысит 1 млн рублей
Shutterstock

При нынешних темпах повышения выплат максимальный размер маткапитала в России может превысить 1 млн руб. в 2027 году, сообщила РИА Новости завлабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

По ее мнению, превышение этого порога станет возможно также, если властям не придется менять соцполитику из-за ситуации в экономике.

«Достижение этого показателя будет иметь не столько формальное, сколько символическое значение», — заявила эксперт.

Она пояснила, что этот шаг покажет постепенное усиление господдержки семей с детьми на фоне инфляции.

Материнский (семейный) капитал получают семьи при рождении или усыновлении: первого ребенка (если право еще не возникало), второго ребенка, третьего и последующих детей при определенных условиях. Право возникает один раз — новые выплаты зависят от того, получали ли граждане капитал раньше. На первого ребенка сумма составляет 728 921,9 руб. — стандартная выплата за первенца, а на второго ребенка (если маткапитал за первого уже получен) доплата к уже полученному капиталу будет 234 321,3 руб. На второго/третьего или последующего ребенка (если ранее капитал не оформлялся) маткапитал будет примерно 963 243,2 руб.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет как минимум на 8 тыс. руб. По плану поэтапного повышения МРОТ увеличится до 35 тыс. руб. в месяц.

Ранее в Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка.

 
