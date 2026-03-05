Экс-глава ГВСУ признал вину по делу о хищении у Минобороны РФ

ТАСС: Выгулярный признал вину в хищении более 9 млрд рублей у Минобороны РФ

Бывший глава Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 8 Вадим Выгулярный признал вину по уголовному делу о хищении более 9 млрд рублей у Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Отмечается, что Выгулярный проходит по делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о хищении у Минобороны РФ. Согласно документу, хищение средств произошло во время выполнения 14 госконтрактов на общую сумму более 9 млрд рублей.

«Выгулярный признает себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования», — говорится в сообщении.

Бывший глава ГВСУ №8 согласился дать подробные показания по уголовному делу.

2 февраля руководитель субподрядной строительной фирмы Виталий Прудников, проходящий по делу о хищениях у Минобороны, дал показания на других участников, включая экс первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову, после чего подписал контракт и отправился на СВО.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под арестом бывшего заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, которую обвиняют в хищении у Минобороны РФ.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении оборонзаказа.