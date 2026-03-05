Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Экс-глава ГВСУ признал вину по делу о хищении у Минобороны РФ

ТАСС: Выгулярный признал вину в хищении более 9 млрд рублей у Минобороны РФ
Shutterstock

Бывший глава Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 8 Вадим Выгулярный признал вину по уголовному делу о хищении более 9 млрд рублей у Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Отмечается, что Выгулярный проходит по делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о хищении у Минобороны РФ. Согласно документу, хищение средств произошло во время выполнения 14 госконтрактов на общую сумму более 9 млрд рублей.

«Выгулярный признает себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования», — говорится в сообщении.

Бывший глава ГВСУ №8 согласился дать подробные показания по уголовному делу.

2 февраля руководитель субподрядной строительной фирмы Виталий Прудников, проходящий по делу о хищениях у Минобороны, дал показания на других участников, включая экс первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову, после чего подписал контракт и отправился на СВО.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под арестом бывшего заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, которую обвиняют в хищении у Минобороны РФ.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении оборонзаказа.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!