Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Ким Чен Ын рассказал о планах развития военного флота Северной Кореи на ближайшие 5 лет

Ким Чен Ын: мы будем строить по 2 эсминца в год и оснащать флот ядерным оружием
조선중앙통신

Северная Корея будет строить по два эсминца в год и продолжать оснащать флот страны ядерным оружием, заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын посетил построенный на верфи города Нампхо эсминец «Чвэ Хён». Он ознакомился с ходом подготовки экипажа к управлению кораблем и всеми системами вооружений. Затем эсминец с Ким Чен Ыном на борту совершил испытательное плавание, во время которого оценивалась маневренность корабля. Глава государства остался доволен проведенными испытаниями, дав высокую оценку продемонстрированным возможностям эсминца.

На следующий день Ким Чен Ын наблюдал за успешно проведенными «Чвэ Хёном» стрельбами стратегическими крылатыми ракетами. Затем он ознакомился с ходом постройки третьего корабля этого типа.

Глава государства заявил, что КНДР в течение ближайших пяти лет необходимо ежегодно строить по два надводных корабля такого же или более высокого класса. Он отметил, что страна обладает достаточным кадровым и промышленным потенциалом для выполнения этой задачи.

Ким Чен Ын подчеркнул, что подводные и надводные наступательные силы северокорейского флота будут значительно увеличиваться. Он выразил удовлетворение работой по оснащению Военно-морских сил КНДР ядерным оружием.

По словам северокорейского лидера, защита государственного суверенитета будет гарантирована не словами или на бумаге, а способностью к реальному практическому действию. Ким Чен Ын назвал врагами тех, кто опасается усиления обороноспособности КНДР.

26 февраля Ким Чен Ын заявил об успешности северокорейской ядерной военной программы.

Ранее президент Южной Кореи заявил о намерении возобновить диалог с КНДР.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!