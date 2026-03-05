Китай намерен бить по силам, поддерживающим независимость Тайваня

Власти Китая заявили, что будут наносить удары по сепаратистам на Тайване

Пекин будет бороться с силами, выступающими за независимость Тайваня, и наносить по ним «решительные удары». Об этом говорится в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает ТАСС.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения родины», — указано в документе.

Там также сказано, что правительство КНР будет твердо отстаивать принцип «одного Китая».

Китай рассматривает Тайвань как свою «мятежную провинцию» и настаивает на неизбежности воссоединения, не исключая применения силы. Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит учения вокруг острова, отрабатывая удары и блокаду портов, что является предупреждением для Тайбэя и внешних сил.

Ранее США отложили продажу оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай.