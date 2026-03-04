«Американский шпион в кармане». Депутаты Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple

Ряд депутатов Госдумы, входящих в санкционные списки США, столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple. Одни получили уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, другим соответствующее сообщение от Apple пришло спонтанно, пишут «Ведомости». Пользующиеся американскими смартфонами народные избранники предпочли говорить с изданием на условиях анонимности.

Одновременно в публикации отмечается, что ряд известных депутатов — обладателей iPhone отметили, что у них нет аккаунтов Apple. Об этом, в частности, заявили член фракции «Новых людей» в Госдуме Роза Чемерис и единоросс Виталий Милонов, «который оперативно приобрел оранжевый iPhone вскоре после его презентации осенью 2025 года».

Милонов добавил, что Apple — это «плохой» смартфон.

Публично на эту тему не так давно высказывался экс-глава «Роскосмоса» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. В своем канале в Telegram он написал, что никогда не пользовался продукцией Apple, однако «на старую заброшенную почту» ему пришло письмо с уведомлением о блокировке аккаунта в связи с тем, что его имя значится в санкционных списках США. Для решения этой проблемы ему предлагалось перейти на страницу корпорации и загрузить копию своего паспорта или иного удостоверения личности государственного образца с фотографией и видимой датой рождения.

В своей публикации Рогозин напомнил, что он «находится под всевозможными санкциями (США, Евросоюз, Швейцария, Австралия и прочая шушера) с марта 2014 года». По его словам, он считает продукцию Apple «шпионским оборудованием» и «против ублюдков из Apple» сам ввел бы санкции.

«В зоне боевых действий сложно встретить бойца с гаджетами от Apple. Здесь все понимают, чем это грозит», — написал Рогозин.

Наличие проблемы в беседе с «Лентой.ру» подтвердила депутат Госдумы Светлана Журова, которая «сама давно не пользуется iPhone, поскольку предвидела проблемы с компанией Apple». По ее словам, некоторые парламентарии, действительно, столкнулись с блокировкой аккаунта и требованиями подтвердить личность копией паспорта или иного удостоверения личности.

«Я задумалась, что это могли быть мошенники, которые прочитали эту информацию, что iPhone планирует такую блокировку. Это могла быть и мошенническая какая-то схема. Злоумышленники могут воспользоваться ей, чтобы требовать копии паспорта или коды из СМС, чтобы обманывать людей», — считает Журова.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил «Газете.Ru», что на фоне подобных сообщений в России следует задуматься о создании собственных смартфонов.

«Много разговоров было об отечественном смартфоне, но, по крайней мере, его нет сегодня. Поэтому у кого-то американский шпион в кармане, у кого-то — китайский друг», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что для парламентариев нет каких-либо особых рекомендаций, какими смартфонами пользоваться — решение каждый принимает сам. Однако он посоветовал бы правительству «создать все условия, чтобы наши компании проработали возможность создания своего смартфона». По его словам, «мы давно это должны были сделать, но мы этого не делаем».

В том, что Apple через российских операторов сможет получить паспортные данные, чтобы гарантированно заблокировать именно нужных подсанкционных лиц, усомнился руководитель отдела разработки компании EvApps Дмитрий Ентин. Юридически, с учетом законодательства РФ, это практически невозможно, подчеркнул он.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с aif.ru рассказал, что с блокировкой аккаунтов подсанкционных лиц «ничего не поделаешь». Чтобы продолжить пользоваться продукцией корпорации Apple таким людям «можно лишь попросить кого-то из знакомых купить iPhone и зарегистрировать на себя».