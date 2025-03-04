5 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 марта в России и других странах мира отмечают День энергоэффективности и День выключенных гаджетов. Также в эту среду у западных христиан начинается Великий пост. По народным приметам в этот день можно привлечь в семью изобилие и удачу. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 5 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 марта

Всемирный день энергоэффективности

Всемирный день энергоэффективности отмечается ежегодно 5 марта вот уже около 30 лет. Он был учрежден на Первом международном совещании по энергоэффективности в 1998 году. Целью даты стала консолидация общества вокруг идеи использования современных приборов и транспортных средств, которые потребляют меньше энергии, а также необходимость изоляции зданий и оптимизации производственных процессов. По случаю Дня энергоэффективности российские экоцентры проведут на этой неделе мероприятия, которые помогут участникам сформировать более ответственный подход к потреблению энергии в своих домах. В школах, детских садах, парках и вузах пройдут лекции, викторины, игры и экоквесты.

День выключенных гаджетов

Изначально праздник появился в США, а потом распространился на весь мир. Его цель — хотя бы ненадолго освободить современного человека от привязанности к мобильным телефонам, планшетам и ноутбукам. Отмечают его очень просто — оставляют телефон дома и отправляются на прогулку, по магазинам или в гости к друзьям. Можно просто провести время с семьей за настольными играми, приготовлением вкусной еды или чтением книг.

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День осведомленности о диссоциативном расстройстве идентичности

Об этом состоянии многие слышали, но далеко не все понимают, что именно оно означает. Диссоциативное расстройство идентичности (в быту его часто называют раздвоением личности) сопровождается провалами в памяти, потерей связи с реальностью, эмоциональными качелями и разделением личности на две и более частей. Страдающий им человек неожиданно «переключается» с одной идентичности на другую. Первым человеком, которому официально диагностировали множественное расстройство личности, стал в 1885 году французский пациент Луи Виве. Однако до середины XX века этот недуг часто путали с шизофренией. Четко различать диссоциативное расстройство идентичности врачи научились относительно недавно. Сегодняшняя дата призвана повысить осведомленность об этом психическом расстройстве и призвать людей не бояться обращаться за помощью.

Какие праздники отмечаются 5 марта в других странах

Азербайджан — День физической культуры и спорта. Этот спортивный праздник отмечается в стране с 2005 года. Среди самых любимых и популярных видов спорта в Азербайджане — шахматы и футбол. 5 марта в стране традиционно проходят соревнования и профильные мероприятия.

Киргизия — День Ак калпака. Этот праздник отмечают в честь национального головного убора киргизов — белого колпака, который считается важнейшим национальным символом. Этот традиционно мужской головной убор позволяет узнать о возрасте и статусе своего владельца. В нем ходят на работу, в гости и на праздники.

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США — День сырных кукурузных палочек. Эту популярную закуску придумал американец Морри Роберт Йохай в середине прошлого века. Запеченные кукурузные палочки с сыром чеддер и ароматизаторами быстро завоевали популярность по всех штатах США, а потом и в других странах мира.

Китай — День всенародной учебы. 5 марта в стране отдают дань памяти народному герою Лэй Фэну. Его принято прославлять как альтруиста, постоянно помогавшего товарищам и незнакомцам и считавшего, что служение людям — это высшее счастье. Идеологически выверенный идеальный образ Лэй считается эталоном для воспитания китайской молодежи. Однако сегодня достоверность описания его жизни и поступков часто подвергают сомнению.

Церковные праздники 5 марта

День памяти преподобного Льва Катанского

Святой Лев был епископом в сицилийском городе Катане. Он славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и странникам. Господь удостоил его дара врачевания от различных болезней и чудотворения. Когда преподобный скончался, у его гроба получила исцеление истекавшая кровью женщина. Тело святого было положено в храме святой мученицы Лукии, созданном им самим, а впоследствии мощи его были перенесены в церковь святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.

Пепельная среда

День начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней до праздника Пасхи. В этот день западным христианам предписывается соблюдать строгий пост. В православии соответствует чистому понедельнику.

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5 марта Русская православная церковь также чтит память • преподобномучеников Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна;

• благоверного князя Ярослава Мудрого;

• преподобного Агафона Печерского, в Дальних пещерах;

• преподобномученика Корнилия Псково-Печерского, игумена;

• священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников; преподобного Агафона, папы Римского;

• священномученика Николая Розова, пресвитера.



5 марта католическая церковь также чтит память



• святого Киарана,

• Теофила, епископа Кесарии Палестинской.

Народные праздники и приметы 5 марта

День Катыша

На Руси издавна отмечали День памяти Льва Катанского — христианского епископа и святителя. Со временем этот праздник в народе стали называть День Катыша. По традиции 5 марта в России в последний раз за зиму катались с горок. Во время народных гуляний было принято присматриваться к соседям: кто дальше всех на санках укатится, у того и счастья в году больше было. В честь праздника хозяйки замешивали тесто на коровьем масле и пекли колобки-катыши.

Приметы

Чем суше в этот день погода — тем урожайней будет год.

Если на западе небо ясное, скоро придет теплая весна.

Если весь день льет дождь — урожай будет невелик.

Какие исторические события произошли 5 марта

1558 год — медик Франсиско Фернандес отправился по поручению короля Испании в Мексику для изучения неизвестных растений. Из поездки он привез в Европу табак.



— медик Франсиско Фернандес отправился по поручению короля Испании в Мексику для изучения неизвестных растений. Из поездки он привез в Европу табак. 1705 год — Петр I издал Указ о наборе рекрутов. Это событие положило начало формированию в России регулярной армии.



— Петр I издал Указ о наборе рекрутов. Это событие положило начало формированию в России регулярной армии. 1774 год — во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов.



— во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов. 1907 год — Торжественное открытие II Государственной думы.



— Торжественное открытие II Государственной думы. 1912 год — в войне впервые применили итальянские дирижабли.



— в войне впервые применили итальянские дирижабли. 1914 год — основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, впоследствии ставший киностудией «Ленфильм».



— основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, впоследствии ставший киностудией «Ленфильм». 1918 год — в России создана Служба Военных Сообщений.



— в России создана Служба Военных Сообщений. 1930 год — в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр «Художественный».



— в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр «Художественный». 1936 год — в Москве открылся Центральный детский театр, которым на протяжении многих лет руководила Наталия Сац.



— в Москве открылся Центральный детский театр, которым на протяжении многих лет руководила Наталия Сац. 1940 год — образовано самолетостроительное ОКБ Сухого.



— образовано самолетостроительное ОКБ Сухого. 1942 год — в Куйбышеве впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской.



— в Куйбышеве впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской. 1958 — в воздух впервые поднялся сверхзвуковой многоцелевой самолет Як-28.



— в воздух впервые поднялся сверхзвуковой многоцелевой самолет Як-28. 1970 — вступил в силу «Договор о нераспространении ядерного оружия».



— вступил в силу «Договор о нераспространении ядерного оружия». 2000 — английские ученые впервые в мире клонировали свиней.

Дни рождения и юбилеи 5 марта

1685 год — родился Георг Фридрих Гендель , немецкий и английский композитор и органист.



, немецкий и английский композитор и органист. 1828 год — родился Дмитрий Смышляев , русский общественный деятель, публицист, издатель, библиограф, меценат.



, русский общественный деятель, публицист, издатель, библиограф, меценат. 1830 год — родился Этьен-Жюль Маре , французский физиолог и изобретатель.



, французский физиолог и изобретатель. 1862 год — родился Зигберт Тарраш , немецкий шахматист и теоретик шахмат, один из крупнейших в истории.



, немецкий шахматист и теоретик шахмат, один из крупнейших в истории. 1865 год — родился Тимофей Краснобаев , хирург, один из основоположников детской хирургии, академик АМН СССР.



, хирург, один из основоположников детской хирургии, академик АМН СССР. 1871 год — родилась Роза Люксембург , немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист.



, немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист. 1880 год — родился Сергей Бернштейн , советский математик, профессор.



, советский математик, профессор. 1886 год — родился Владимир Визе , русский советский полярный исследователь, океанограф.



, русский советский полярный исследователь, океанограф. 1929 год — родился Владимир Левин , советский и российский ученый-кибернетик, академик РАН.



, советский и российский ученый-кибернетик, академик РАН. 1953 год — родился Валерий Корзун, российский космонавт, Герой России.

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