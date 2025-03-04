5 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 5 марта
- Всемирный день энергоэффективности
Всемирный день энергоэффективности отмечается ежегодно 5 марта вот уже около 30 лет. Он был учрежден на Первом международном совещании по энергоэффективности в 1998 году. Целью даты стала консолидация общества вокруг идеи использования современных приборов и транспортных средств, которые потребляют меньше энергии, а также необходимость изоляции зданий и оптимизации производственных процессов. По случаю Дня энергоэффективности российские экоцентры проведут на этой неделе мероприятия, которые помогут участникам сформировать более ответственный подход к потреблению энергии в своих домах. В школах, детских садах, парках и вузах пройдут лекции, викторины, игры и экоквесты.
- День выключенных гаджетов
Изначально праздник появился в США, а потом распространился на весь мир. Его цель — хотя бы ненадолго освободить современного человека от привязанности к мобильным телефонам, планшетам и ноутбукам. Отмечают его очень просто — оставляют телефон дома и отправляются на прогулку, по магазинам или в гости к друзьям. Можно просто провести время с семьей за настольными играми, приготовлением вкусной еды или чтением книг.
- День осведомленности о диссоциативном расстройстве идентичности
Об этом состоянии многие слышали, но далеко не все понимают, что именно оно означает. Диссоциативное расстройство идентичности (в быту его часто называют раздвоением личности) сопровождается провалами в памяти, потерей связи с реальностью, эмоциональными качелями и разделением личности на две и более частей. Страдающий им человек неожиданно «переключается» с одной идентичности на другую. Первым человеком, которому официально диагностировали множественное расстройство личности, стал в 1885 году французский пациент Луи Виве. Однако до середины XX века этот недуг часто путали с шизофренией. Четко различать диссоциативное расстройство идентичности врачи научились относительно недавно. Сегодняшняя дата призвана повысить осведомленность об этом психическом расстройстве и призвать людей не бояться обращаться за помощью.
Какие праздники отмечаются 5 марта в других странах
Азербайджан — День физической культуры и спорта. Этот спортивный праздник отмечается в стране с 2005 года. Среди самых любимых и популярных видов спорта в Азербайджане — шахматы и футбол. 5 марта в стране традиционно проходят соревнования и профильные мероприятия.
Киргизия — День Ак калпака. Этот праздник отмечают в честь национального головного убора киргизов — белого колпака, который считается важнейшим национальным символом. Этот традиционно мужской головной убор позволяет узнать о возрасте и статусе своего владельца. В нем ходят на работу, в гости и на праздники.
США — День сырных кукурузных палочек. Эту популярную закуску придумал американец Морри Роберт Йохай в середине прошлого века. Запеченные кукурузные палочки с сыром чеддер и ароматизаторами быстро завоевали популярность по всех штатах США, а потом и в других странах мира.
Китай — День всенародной учебы. 5 марта в стране отдают дань памяти народному герою Лэй Фэну. Его принято прославлять как альтруиста, постоянно помогавшего товарищам и незнакомцам и считавшего, что служение людям — это высшее счастье. Идеологически выверенный идеальный образ Лэй считается эталоном для воспитания китайской молодежи. Однако сегодня достоверность описания его жизни и поступков часто подвергают сомнению.
Церковные праздники 5 марта
- День памяти преподобного Льва Катанского
Святой Лев был епископом в сицилийском городе Катане. Он славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и странникам. Господь удостоил его дара врачевания от различных болезней и чудотворения. Когда преподобный скончался, у его гроба получила исцеление истекавшая кровью женщина. Тело святого было положено в храме святой мученицы Лукии, созданном им самим, а впоследствии мощи его были перенесены в церковь святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.
- Пепельная среда
День начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней до праздника Пасхи. В этот день западным христианам предписывается соблюдать строгий пост. В православии соответствует чистому понедельнику.
Народные праздники и приметы 5 марта
- День Катыша
На Руси издавна отмечали День памяти Льва Катанского — христианского епископа и святителя. Со временем этот праздник в народе стали называть День Катыша. По традиции 5 марта в России в последний раз за зиму катались с горок. Во время народных гуляний было принято присматриваться к соседям: кто дальше всех на санках укатится, у того и счастья в году больше было. В честь праздника хозяйки замешивали тесто на коровьем масле и пекли колобки-катыши.
- Приметы
Чем суше в этот день погода — тем урожайней будет год.
Если на западе небо ясное, скоро придет теплая весна.
Если весь день льет дождь — урожай будет невелик.
Какие исторические события произошли 5 марта
- 1558 год — медик Франсиско Фернандес отправился по поручению короля Испании в Мексику для изучения неизвестных растений. Из поездки он привез в Европу табак.
- 1705 год — Петр I издал Указ о наборе рекрутов. Это событие положило начало формированию в России регулярной армии.
- 1774 год — во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов.
- 1907 год — Торжественное открытие II Государственной думы.
- 1912 год — в войне впервые применили итальянские дирижабли.
- 1914 год — основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, впоследствии ставший киностудией «Ленфильм».
- 1918 год — в России создана Служба Военных Сообщений.
- 1930 год — в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр «Художественный».
- 1936 год — в Москве открылся Центральный детский театр, которым на протяжении многих лет руководила Наталия Сац.
- 1940 год — образовано самолетостроительное ОКБ Сухого.
- 1942 год — в Куйбышеве впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской.
- 1958 — в воздух впервые поднялся сверхзвуковой многоцелевой самолет Як-28.
- 1970 — вступил в силу «Договор о нераспространении ядерного оружия».
- 2000 — английские ученые впервые в мире клонировали свиней.
Дни рождения и юбилеи 5 марта
- 1685 год — родился Георг Фридрих Гендель, немецкий и английский композитор и органист.
- 1828 год — родился Дмитрий Смышляев, русский общественный деятель, публицист, издатель, библиограф, меценат.
- 1830 год — родился Этьен-Жюль Маре, французский физиолог и изобретатель.
- 1862 год — родился Зигберт Тарраш, немецкий шахматист и теоретик шахмат, один из крупнейших в истории.
- 1865 год — родился Тимофей Краснобаев, хирург, один из основоположников детской хирургии, академик АМН СССР.
- 1871 год — родилась Роза Люксембург, немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист.
- 1880 год — родился Сергей Бернштейн, советский математик, профессор.
- 1886 год — родился Владимир Визе, русский советский полярный исследователь, океанограф.
- 1929 год — родился Владимир Левин, советский и российский ученый-кибернетик, академик РАН.
- 1953 год — родился Валерий Корзун, российский космонавт, Герой России.
Кто отмечает дни рождения
- 86 лет исполняется Ларисе Лужиной, актрисе, народной артистке РСФСР.
- 51 год исполняется Еве Мендес, американской актрисе.
- 55 лет исполняется Александару Вучичу, нынешнему президенту Сербии.
- 36 лет исполняется Стерлингу Найту, американскому актеру, гитаристу, комику и певцу.
- 34 года исполняется Даниилу Трифонову, российскому пианисту и композитору.