Названа средняя стоимость лечения рака в России

Глава ВСС Уфимцев: лечение рака в России обходится в миллионы рублей
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Лечение онкологических заболеваний в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Всероссийский союз страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

При этом большинство пациентов получают такую помощь бесплатно — по его словам, подавляющее большинство пациентов с онкопатологией проходят лечение в рамках системы ОМС, включая применение многих высокоэффективных лекарственных препаратов.

Уфимцев также сообщил, что в России лечат большое количество онкологических заболеваний и делают это достаточно успешно. При этом некоторые виды помощи могут быть недоступны в короткие сроки из-за обеспеченности отдельными препаратами или особенностей проведения исследований.

По словам главы ВСС, в системе ОМС могут возникать очереди на отдельные процедуры и исследования. Он подчеркнул, что такие ситуации не являются нарушением и не выходят за пределы установленных нормативов, однако пациентам обычно важно получить лечение как можно быстрее.

Уфимцев добавил, что в России активно развивается добровольное медицинское страхование. В частности, растет спрос на программы добровольного страхования от онкологических заболеваний.

Ранее в России создали стеклянные чипы для производства лекарств от рака.

 
