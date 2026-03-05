Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Ученый рассказал, когда на Земле совсем не будет магнитных бурь

Богачев: в 2028-2031 годы на Земле совсем не будет магнитных бурь
Shutterstock

Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури вплоть до 2028 года, следующие три года бурь не будет совсем. Об этом рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, хоть активность Солнца и будет снижаться, ближайшие два года бурь будет много.

Ученый рассказал, что именно корональные дыры являются причиной магнитных бурь на Земле во время снижения активности Солнца. Так, несмотря на то, что 22-25 февраля с солнечной поверхности исчезли все пятна, на Земле прошла магнитная буря среднего уровня.

В настоящее время происходит 25-й солнечный цикл, зафиксированный людьми. Продолжительность каждого — примерно 11 лет, текущий уже перешел к снижению после достижения пика в 2024 году.

7 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.

Ранее на Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!