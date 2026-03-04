Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Это такая жесть». Комик Слава Комиссаренко внезапно пожаловался на Европу

Комиссаренко пожаловался на отношение к нему в Европе
Cтендап-комик Слава Комиссаренко
Слава Комиссаренко/Rutube

Известный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на Европу. Юморист рассказал, что Евросоюз призывал «бороться с диктаторами» и «говорить правду», после чего его судили по трем уголовным делам в Белоруссии. При этом в ЕС при оформлении документов требуют справку об отсутствии судимости. Кроме того, Комиссаренко с тревогой ждет момента окончания срока действия белорусского паспорта. По его словам, документ будет действителен еще два года.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный российского гражданства, заявил о разочаровании Европой. О переменах в своей жизни он рассказал в рамках проекта «Давайте вместе сделаем шоу», запись которого опубликована на YouTube.

«Я всегда считал, что Европа, Евросоюз — вы что! — это же высшая степень развития государства: демократия, сменяемость власти, инклюзивность… Вся эта прекрасная культура! И что они [высокопоставленные чиновники ЕС] нам говорили? <…> Боритесь с диктаторами, говорите правду, выступайте! <…> Я как выступил!.. Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ — угроза безопасности», — сказал комик.

И при этом в странах Евросоюза, как посетовал Комиссаренко, при оформлении документов от него требуют справку об отсутствии судимости.

40-летний юморист обратил внимание, что сейчас у него есть только действующий белорусский паспорт, срок которого истекает через два года. Комиссаренко объяснил, что на основании данных этого документа он находится «в розыске абсолютно везде, во всех интерполах», поскольку против него были возбуждены «три уголовных дела».

«То есть я через два года вообще непонятно кто. Понимаете? Через два года у меня [останется лишь] паспорт от микроволновки… Буквально ничего! Когда у тебя паспорт [сроком действия] меньше года, ты даже на ВНЖ [вид на жительство в Европе] подаваться не можешь. Я вообще не знаю, на что буду готов через год <…> Да, это такая жесть вообще», — сказал он.

Читайте также
Уехавший в Европу комик о жизни за границей: «Непонятно где живу»

Кроме того, комик добавил, что после эмиграции стал по-другому общаться с друзьями. Теперь он меньше жалуется и старается «не грузить».

В прошлом году Комиссаренко в ходе выступления в Варшаве выразил надежду, что ему не придется покидать территорию Польши, если начнется третья мировая война, поскольку ему срочно нужен ВНЖ.

«Очень надеюсь, что никакой третьей мировой не будет. Мне еще четыре года ждать документы, поэтому я буду тут крошить лица за свой ВНЖ», — сказал юморист.

Проблемы Комиссаренко в РФ и Белоруссии

В 2020 году Комиссаренко во время своих шоу неоднократно пародировал и критиковал президента страны Александра Лукашенко. В связи с этим в январе 2021-го комику запретили выступать в Белоруссии. После этого Комиссаренко переехал в РФ и получил российское гражданство.

В январе 2022-го он сообщил, что покинул территорию России. Свое решение комик объяснил тем, что его разыскивает Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки!» — рассказывал он на концерте в Киеве.

Однако в ведомстве заявление Комиссаренко назвали «полной чушью и бредом».

Читайте также
«За что? За шутки!» Пародировшему Лукашенко стендаперу дали шесть лет колонии

В августе 2024-го в Белоруссии в отношении Комиссаренко возбудили уголовное дело. В декабре того же года Минский городской суд заочно приговорил юмориста к шести годам лишения свободы. Его признали виновным по трем статьям: в разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, клевете в отношении президента и оскорблении главы государства.

В январе 2025-го в Белоруссии Комиссаренко включили в список экстремистов.

Читайте также
Стендап-угроза национальной безопасности: комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

В апреле 2025-го Комиссаренко вместе с юмористом Дмитрием Романовым лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Кроме того, им запретили въезжать на территорию РФ из-за угрозы национальной безопасности.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!