«Это такая жесть». Комик Слава Комиссаренко внезапно пожаловался на Европу

Комиссаренко пожаловался на отношение к нему в Европе

Известный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на Европу. Юморист рассказал, что Евросоюз призывал «бороться с диктаторами» и «говорить правду», после чего его судили по трем уголовным делам в Белоруссии. При этом в ЕС при оформлении документов требуют справку об отсутствии судимости. Кроме того, Комиссаренко с тревогой ждет момента окончания срока действия белорусского паспорта. По его словам, документ будет действителен еще два года.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный российского гражданства, заявил о разочаровании Европой. О переменах в своей жизни он рассказал в рамках проекта «Давайте вместе сделаем шоу», запись которого опубликована на YouTube.

«Я всегда считал, что Европа, Евросоюз — вы что! — это же высшая степень развития государства: демократия, сменяемость власти, инклюзивность… Вся эта прекрасная культура! И что они [высокопоставленные чиновники ЕС] нам говорили? <…> Боритесь с диктаторами, говорите правду, выступайте! <…> Я как выступил!.. Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ — угроза безопасности », — сказал комик.

И при этом в странах Евросоюза, как посетовал Комиссаренко, при оформлении документов от него требуют справку об отсутствии судимости.

40-летний юморист обратил внимание, что сейчас у него есть только действующий белорусский паспорт, срок которого истекает через два года. Комиссаренко объяснил, что на основании данных этого документа он находится «в розыске абсолютно везде, во всех интерполах», поскольку против него были возбуждены «три уголовных дела».

«То есть я через два года вообще непонятно кто. Понимаете? Через два года у меня [останется лишь] паспорт от микроволновки… Буквально ничего! Когда у тебя паспорт [сроком действия] меньше года, ты даже на ВНЖ [вид на жительство в Европе] подаваться не можешь. Я вообще не знаю, на что буду готов через год <…> Да, это такая жесть вообще», — сказал он.

Кроме того, комик добавил, что после эмиграции стал по-другому общаться с друзьями. Теперь он меньше жалуется и старается «не грузить».

В прошлом году Комиссаренко в ходе выступления в Варшаве выразил надежду, что ему не придется покидать территорию Польши, если начнется третья мировая война, поскольку ему срочно нужен ВНЖ.

«Очень надеюсь, что никакой третьей мировой не будет. Мне еще четыре года ждать документы, поэтому я буду тут крошить лица за свой ВНЖ », — сказал юморист.

Проблемы Комиссаренко в РФ и Белоруссии

В 2020 году Комиссаренко во время своих шоу неоднократно пародировал и критиковал президента страны Александра Лукашенко. В связи с этим в январе 2021-го комику запретили выступать в Белоруссии. После этого Комиссаренко переехал в РФ и получил российское гражданство.

В январе 2022-го он сообщил, что покинул территорию России. Свое решение комик объяснил тем, что его разыскивает Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки!» — рассказывал он на концерте в Киеве.

Однако в ведомстве заявление Комиссаренко назвали «полной чушью и бредом».

В августе 2024-го в Белоруссии в отношении Комиссаренко возбудили уголовное дело. В декабре того же года Минский городской суд заочно приговорил юмориста к шести годам лишения свободы . Его признали виновным по трем статьям: в разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, клевете в отношении президента и оскорблении главы государства.

В январе 2025-го в Белоруссии Комиссаренко включили в список экстремистов.

В апреле 2025-го Комиссаренко вместе с юмористом Дмитрием Романовым лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Кроме того, им запретили въезжать на территорию РФ из-за угрозы национальной безопасности.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск.