Сварщики и монтажники по уровню дохода приблизились к топ-менеджерам

Headhunter: зарплаты сварщиков выросли почти на 90 тыс. рублей за год

В феврале 2026 года на российском рынке труда усилился перекос в пользу рабочих специальностей. Сварщики и монтажники по уровню дохода вплотную приблизились к топ-менеджменту и обошли часть IT-специалистов. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Топ-20 специальностей почти поровну поделили между собой рабочие профессии, IT и высший менеджмент. При этом практически все позиции продемонстрировали рост доходов в годовом выражении — к февралю 2025 года.

Лидером рейтинга традиционно остается руководитель группы разработки. Медианная предлагаемая зарплата по этой позиции достигла 303,8 тыс. рублей, что на 53,8 тыс. больше, чем годом ранее. Однако главным сюрпризом февраля стало третье место сварщиков: работодатели готовы платить им около 290 тыс. рублей — на 45% больше, чем в феврале прошлого года. В абсолютном выражении прибавка составила 89,4 тыс. рублей.

В целом дефицит рабочих кадров продолжает подталкивать зарплаты вверх. В топ-20 вошли сразу пять профессий, относящихся к рабочему сегменту. Помимо сварщиков, заметный рост показали монтажники — плюс 88,2 тыс. рублей за год (12-е место). Курьеры заняли 15-ю позицию: несмотря на насыщение рынка, медианная зарплата здесь выросла на 48,4 тыс. рублей. Также в рейтинге присутствуют геологи и геодезисты (8-е и 20-е места соответственно), что отражает устойчивый спрос на специалистов в добывающей и строительной отраслях.

IT-сектор представлен четырьмя позициями. В десятке удерживаются DevOps-инженеры (10-е место), а системные аналитики заняли 18-ю строчку. Руководители групп разработки и технические директора продолжают демонстрировать рост доходов, что указывает на смещение спроса в сторону управленческих компетенций внутри IT — компаний интересуют специалисты, способные выстраивать процессы и команды.

При этом разрыв между «синими воротничками» и IT постепенно сокращается. По данным платформы, сварщики сегодня получают примерно на треть больше среднестатистического DevOps-инженера. Управленческие позиции уровня CCO, CIO и CEO по-прежнему сохраняют высокий статус, однако динамика роста их доходов уже не так заметно опережает инфляцию и рыночные ожидания рабочих специалистов.

Февральская статистика закрепляет тренд последних лет: рынок труда смещается в сторону производственных и инфраструктурных профессий. В условиях кадрового дефицита именно они становятся драйвером роста зарплат, тогда как IT и высший менеджмент демонстрируют более умеренную динамику.

