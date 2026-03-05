Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Сварщики и монтажники по уровню дохода приблизились к топ-менеджерам

Headhunter: зарплаты сварщиков выросли почти на 90 тыс. рублей за год
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В феврале 2026 года на российском рынке труда усилился перекос в пользу рабочих специальностей. Сварщики и монтажники по уровню дохода вплотную приблизились к топ-менеджменту и обошли часть IT-специалистов. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Топ-20 специальностей почти поровну поделили между собой рабочие профессии, IT и высший менеджмент. При этом практически все позиции продемонстрировали рост доходов в годовом выражении — к февралю 2025 года.

Лидером рейтинга традиционно остается руководитель группы разработки. Медианная предлагаемая зарплата по этой позиции достигла 303,8 тыс. рублей, что на 53,8 тыс. больше, чем годом ранее. Однако главным сюрпризом февраля стало третье место сварщиков: работодатели готовы платить им около 290 тыс. рублей — на 45% больше, чем в феврале прошлого года. В абсолютном выражении прибавка составила 89,4 тыс. рублей.

В целом дефицит рабочих кадров продолжает подталкивать зарплаты вверх. В топ-20 вошли сразу пять профессий, относящихся к рабочему сегменту. Помимо сварщиков, заметный рост показали монтажники — плюс 88,2 тыс. рублей за год (12-е место). Курьеры заняли 15-ю позицию: несмотря на насыщение рынка, медианная зарплата здесь выросла на 48,4 тыс. рублей. Также в рейтинге присутствуют геологи и геодезисты (8-е и 20-е места соответственно), что отражает устойчивый спрос на специалистов в добывающей и строительной отраслях.

IT-сектор представлен четырьмя позициями. В десятке удерживаются DevOps-инженеры (10-е место), а системные аналитики заняли 18-ю строчку. Руководители групп разработки и технические директора продолжают демонстрировать рост доходов, что указывает на смещение спроса в сторону управленческих компетенций внутри IT — компаний интересуют специалисты, способные выстраивать процессы и команды.

При этом разрыв между «синими воротничками» и IT постепенно сокращается. По данным платформы, сварщики сегодня получают примерно на треть больше среднестатистического DevOps-инженера. Управленческие позиции уровня CCO, CIO и CEO по-прежнему сохраняют высокий статус, однако динамика роста их доходов уже не так заметно опережает инфляцию и рыночные ожидания рабочих специалистов.

Февральская статистика закрепляет тренд последних лет: рынок труда смещается в сторону производственных и инфраструктурных профессий. В условиях кадрового дефицита именно они становятся драйвером роста зарплат, тогда как IT и высший менеджмент демонстрируют более умеренную динамику.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии февраля.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!