В Катаре эвакуируют район у посольства США

В Катаре началась эвакуация проживающих рядом с посольством США жителей

Министерство внутренних дел Катара объявило об эвакуации жителей домов, расположенных поблизости от посольства США в столице Дохе. Об этом говорится в специальном заявлении МВД.

Отмечается, что это решение принято в качестве превентивной меры. Всем эвакуированным лицам предоставляется альтернативное жилье.

До этого стало известно, что США активно эвакуируют своих граждан из стран Ближнего Востока на фоне военной операции против Ирана и остановки многих воздушных гаваней в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ираном из-за отмены рейсов.

Ранее Трамп назвал частью войны атаки на американские базы.