Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Силы ПВО за ночь сбили 76 беспилотников над регионами России

Минобороны сообщило о 76 сбитых дронах за ночь над регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта. В это время силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над несколькими регионами и акваториями.

Больше всего дронов сбили над Саратовской областью — 33 аппарата. Еще 17 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 10 — над территорией республики Крым.

Кроме того, девять БПЛА перехватили над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны отразили как минимум четыре волны атак БПЛА на Саратов и Энгельс. По словам очевидцев, налеты начались накануне около 23:30. В небе были видны вспышки от взрывов по обе стороны Волги. Часть БПЛА была уничтожена на подлете к городам.

Ранее в Новороссийске спустя почти 10 часов отменили угрозу атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!