Силы ПВО за ночь сбили 76 беспилотников над регионами России

Минобороны сообщило о 76 сбитых дронах за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта. В это время силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над несколькими регионами и акваториями.

Больше всего дронов сбили над Саратовской областью — 33 аппарата. Еще 17 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 10 — над территорией республики Крым.

Кроме того, девять БПЛА перехватили над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны отразили как минимум четыре волны атак БПЛА на Саратов и Энгельс. По словам очевидцев, налеты начались накануне около 23:30. В небе были видны вспышки от взрывов по обе стороны Волги. Часть БПЛА была уничтожена на подлете к городам.

Ранее в Новороссийске спустя почти 10 часов отменили угрозу атаки БПЛА.