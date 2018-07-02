«В мире нет более искреннего друга Украины, чем Канада»

«В мире, вероятно, нет более искреннего друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут замечательные люди», — так президент Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником в своем фейсбуке.

Реклама

По данным на 2011 год, в Канаде проживали более 276 тыс. человек с украинским происхождением, а более 975 тыс. имеют частично украинские корни. Этническая группа украинцев находится в Канаде на пятом месте по численности, а канадская диаспора украинцев — одна из крупнейших в мире.

Большая часть канадских украинцев — порядка 85% — родились на территории Северной Америки. В основном они проживают в центральной и западной частях Канады.

Многие украинцы занимали важные государственные посты в канадском правительстве. К примеру, министром иностранных дел Канады с 10 января 2017 года является наполовину украинка Христя Фриланд, а командующим Вооруженными силами Канады является с 2016 года генерал-лейтенант Пол Винник, родившийся в семье потомков украинских мигрантов.

Киев старается поддерживать контакты с Оттавой: в начале июня президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, рассказав последнему о сложившейся в Донбассе ситуации. Об этом заявили в пресс-службе украинского президента.

«Была отмечена важность развертывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули важность продолжения давления на Россию «для освобождения всех украинских политзаключенных».

В декабре 2017 года правительство Канады внесло Украину в список стран, с которыми канадским оружейникам разрешается вести торговые операции, — в частности, поставлять автоматическое огнестрельное оружие. Бывший тогда первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что такое решение Оттавы создает опасный прецедент. Этот шаг «втягивает Канаду во внутриукраинский конфликт и нарушает минские договоренности», считает он.

Сенатор подчеркнул, что одобрение поставок автоматов на Украину означает, что Канада берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и вооруженных канадскими винтовками.

Европейские политики высказывались против поставок летального оружия киевским властям. Экс-председатель ОБСЕ, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что это «крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из сложившегося кризиса».

Россия много раз предостерегала западных партнеров от поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что этот шаг потенциально можно привести к эскалации конфликта и «не будет способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений».

В то же время Канада неоднократно выказывала политическую поддержку Киеву. В частности, глава МИД Канады Христя Фриланд осудила строительство Крымского моста, а также запуск автомобильного движения через Керченский пролив.

«Мост, который связывает Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», — говорится в заявлении Фриланд, опубликованном в мае на сайте ведомства.

Также дипломат отметила, что открытие моста будет способствовать «упрочению» присутствия России в Крыму.

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения основополагающего принципа [о территориальной целостности государств], который закреплен в нормах международного права», — подытожила канадская министр.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации на правах субъектов после референдума, состоявшегося в марте 2014 года в соответствии с нормами ООН. В поддержку воссоединения полуострова с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% севастопольцев. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности Крыма для России закрыт.