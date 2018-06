«С Путиным проще»: как G7 обсуждала Россию

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что президенту России Владимиру Путину следовало бы вернуться в клуб «большой восьмерки».

По словам американского лидера, почти 25% всего времени на саммите G7 в канадском Квебеке было посвящено обсуждению России. Если бы Москва вернулась в G8, отметил Трамп, то можно было бы в разы более продуктивно обсуждать самые разные темы.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что будь Путин на саммите в Ла Мальбе, его можно было бы попросить «сделать очень и очень важные для всего человечества вещи». Более того, Трамп убежден, что личные встречи с глазу на глаз продуктивнее, нежели разговоры по телефону.

Реклама

Трамп отметил, что ответственность за исключение России из «большой восьмерки» лежит на плечах его предшественника — президента-демократа Барака Обамы, передает НСН.

При этом Трамп еще 8 июня, перед тем как отправиться на саммит, заявил о необходимости присутствия России на саммите G7, передает ФАН. Следует отметить, что предложение американского президента поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, «в общих интересах».

Вместе с тем американские эксперты встретили предложение Трампа с удивлением. В частности, издание The Atlantic обвиняет американского президента в дистанцировании от решения, которое изначально принимали США при руководстве экс-главы Белого дома Барака Обамы. Во-вторых, отмечает издание, заявления Трампа прозвучали во время ведущегося расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Россия, напомним, отрицает вмешательство в американскую политику и сговор Москвы с предвыборным штабом действующего главы США.

Через два дня после слов Трампа президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна не покидала «большую восьмерку».

«Что касается возврата в «семерку», или «восьмерку», мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», — подчеркнул Путин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал слова российского лидера, заявив, что Россия никогда не просилась обратно в G8.

«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши партнеры западные в «восьмерке» больше не участвовали и они вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение. И прекрасно работаем в других форматах — и в ШОС, и в БРИКС, особенно в «двадцатке», где разделяют наши подходы», — заявил он.

Лавров отметил, что считает формат «большой двадцатки» самым перспективным. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия сосредоточена сейчас на других форматах международного общения.

В самой «большой семерке», тем временем, неспокойно. Американские и европейские СМИ успели окрестить саммит в Ла Мальбе «6+1» из-за конфронтации США и других членов формата. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита подчеркнул, что G7 может вполне обойтись и без Трампа.

Другой член G7, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возобновление участия России в формате «большой восьмерки» невозможно из-за воссоединения Крыма с Россией. Напомним, в поддержку возвращения Крыма выступило более 95% крымчан и севастопольцев, голосовавших на референдуме.

Формат G7 является неформальным и не базируется на международном договоре, а кроме того — не имеет ни устава, ни официальных членских билетов.

Понятие «большая семерка», продолжением которого стал термин «большая восьмерка», возник в отечественной публицистике из-за ошибочной расшифровки в начале 1990-х годов английского сокращения G7 как Great Seven («большая семерка»), хотя в действительности оно расшифровывается как Group of Seven («Группа семи»).