«Сами страдают»: Путин рассказал о бессмысленности санкций

Развитие России не сдержать санкциями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии своего визита в Пекин. Москву, по словам Путина, наличие санкций «не удивляет, не пугает и никогда не заставит отказаться от суверенного пути развития». Путин добавил, что Россия либо будет суверенным государством, либо исчезнет, и выразил убеждение, что «российский народ всегда выберет первое».

По словам российского лидера, цель у Запада в случае с санкциями лишь одна: всеми силами постараться сдержать развитие России. Но «ничего из этого не получится» — потери в результате антироссийских санкций несут их же инициаторы, добавил он.

Путин надеется, что «здравый смысл восторжествует», все «незаконные ограничения, вредные для мировой экономики», постепенно канут в лету, а отношения России с зарубежными партнерами — в том числе и с США — придут в норму.

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Президент РФ посетовал на то, что многие другие страны «пошли на поводу у США» и теперь сами страдают из-за санкций, но он также «без иронии и злорадства» считает, что это станет очевидным.

В конечном итоге, подчеркнул Путин, он рассчитывает на хорошие отношения со странами Запада, передает ФАН.

Возвращаясь ко внутренней политике, Путин заявил, что наиболее приоритетным для него является закрепление имиджа России как страны, которая строго придерживается международного права. Кроме того, РФ стремится уважать интересы своих партнеров, но и о собственной выгоде забывать не собирается.

По словам Путина, Россия должна в дальнейшем развиваться поступательно, обеспечивая темпы экономического роста и придавая экономике инновационный характер. Коснулся президент и других важных направлений: безопасности, образования, медицины и инфраструктурного развития. Путин, по его словам, мечтает сделать жизнь россиян как можно лучше — в этом заключается «российская мечта».

Накануне своего визита в Китай Путин также заявил, что КНР — «традиционный и надежный партнер, союзник и друг» Российской Федерации, передает НСН.

Двусторонние отношения между державами он хотел бы выстроить так, чтобы поспособствовать взаимному достижению целей с помощью науки и грамотного администрирования процессов.

Кроме того, президент отметил давние добрососедские отношения с Китаем: общение идет «на протяжении столетий», и две нации имеют «очень глубокие исторические связи и корни». Помимо того,

Путин отметил, что у Китая и России общие подходы к государству и отношению к населяющим страну людям.

Санкции не пугают Россию: так, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на идею замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгия Туки «развалить Россию санкциями, как Советский союз».

«Не дождутся, санкции — это плохо, но мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся», — заявил парламентарий.

Сенатор добавил, что преодоление эффекта от санкций стало возможно благодаря перестройке российской экономике — Россия «движется вперед».

По словам парламентария, сейчас западные государства, наложившие санкции на Россию, начинают понимать обоюдоострый характер этих мер. Хотя эти ограничения и создают проблемы для России, не меньшие трудности из-за них испытывают как страны Евросоюза, так и Украина. Цеков подметил, что Киев вводит санкции вслед за США и ЕС «как попугай» и несет экономические потери «в несколько раз большие», чем несет их из-за экономических санкций Вашингтона и Брюсселя Россия.

За несколько дней до этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме-2018 сравнил санкционное давление на РФ со спортом.

«Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос»,

— подытожил российский президент.