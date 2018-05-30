Гибель Бабченко: кто убил «друга Украины» в Киеве

Вечером 29 мая, известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен тремя выстрелами в спину на лестничной площадке своего дома на Николо-Слободской улице в Киеве. Неизвестный киллер убил Бабченко, когда тот собирался войти в квартиру; журналист скончался в машине «скорой помощи».

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Первым о покушении на жизнь Бабченко сообщил в своем фейсбуке украинский журналист Айдер Муждабаев. «В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», — написал он.

Фоторепортаж: В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко __is_photorep_included11774383: 1

По словам нардепа Верховной рады Антона Геращенко, назвавшего Бабченко «настоящим другом Украины», перед убийством журналист выходил в магазин за хлебом, а киллер поджидал его на лестнице. Нацполиция Украины сумела составить фоторобот подозреваемого:

скорее всего, убийца — мужчина средних лет с седой бородой, в момент нападения на Бабченко на его голове была надета бейсболка. Выстрелов, по словам соседей, слышно не было — поэтому вероятно, что киллер использовал пистолет с глушителем. При этом у него мог быть сообщник.

Убийство Бабченко в Киеве вызвало широкий резонанс в политических кругах России и Украины.

Министерство иностранных дел России выразило свои соболезнования родным и близким убитого журналиста, и вскоре после убийства Бабченко потребовало от Киева приложить все усилия к оперативному расследованию. Кроме того, российский МИД заявил, что рассчитывает на привлечение к расследованию профильных международных инстанций и неправительственных организаций. В заявлении ведомства отмечается «неуклонный рост физического насилия и убийств» в отношении работников средств массовой информации на Украине.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, на Украине «систематически» убивают независимых и оппозиционных журналистов, а преступления не расследуются, поскольку гораздо удобнее обвинить в убийствах Россию. С убийством Аркадия Бабченко, полагает Небензя, произойдет решительно то же самое.

В Совете Федерации сразу два сенатора прокомментировали убийство Бабченко: глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что эта ситуация похожа на «кровавую провокацию». С Пушковым солидаризовался член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, заявивший, что «жизнь на Украине не стоит и копейки».

Клинцевич также назвал убийство Бабченко «очередной провокацией», целью которой является «доведение до взрыва» отношений между Россией и Украиной. Сенатор от Смоленской области убежден, что «все, кому не лень, будут говорить в Киеве про российский след», передает ФАН.

Уголовные дела по факту убийства Бабченко возбудили и МВД Украины и Следственный комитет России. При этом в СКР напомнили, что за последние несколько лет на украинской территории были убиты многие уехавшие из РФ россияне, например журналист Павел Шеремет и бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков.

Нацполиция Украины назвала две версии убийства Бабченко: во-первых, убить его могли за профессиональную деятельность, во-вторых – из-за «гражданской позиции» журналиста.

Украинские политики при этом не преминули сразу же после новостей об убийстве начать говорить о «российском следе» и «мести Кремля».

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Национальная полиция страны уже начала расследование этого дела, но «рано пока говорить, кто за этим [убийством] стоит». При этом

Климкин косвенно обвинил Россию — по его словам, «понимание аналогичных случаев» заставляет думать о том, что Москва «дестабилизирует Украину другими способами — терактами, политическими убийствами и подрывной деятельностью».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уверен в причастности России к убийству Бабченко: «Тоталитарная российская машина не простила ему честности и принципиальности».

Украинский премьер также назвал убитого журналиста «настоящим другом Украины», рассказывавшем «правду о российской агрессии всему миру».

Глава МИД Украины в свою очередь добавил, что Бабченко покинул Россию и переехал на Украину «из-за получаемых угроз». В Киеве Бабченко продолжил «бороться за демократическую Россию, за Украину», отметил Климкин, и «конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага».

Как сообщает НСН, западные медиа пишут об убийстве Бабченко в тонах критики российской власти и Кремля. The Guardian предполагает, что убийство Бабченко связано с его журналистской деятельностью и «последовало за угрозами, которые заставили его покинуть Россию в 2017 году».

Британские журналисты пишут о резкой критике Бабченко деятельности и личности президента РФ Владимира Путина,а кроме того — о том, как Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года, написав при этом, что «она стала страной, в которой он больше не чувствовал себя в безопасности».

«Это убийство стало последним из серии убийств резонансных диссидентов в Киеве, городе, который стал убежищем для самых рьяных критиков Москвы, а также местом заказных убийств, которые так и остались нераскрытыми»,

— говорится в публикации The Guardian.

Американская газета The New York Times начинает свою статью об убийстве на Николо-Слободской улице с истории «бегства» Бабченко из РФ и угроз, который он получал в России. «Российский журналист, бежавший со своей родины в прошлом году от кампании по запугиванию, которую он описал как «настолько личную, настолько пугающую, что я вынужден был спасаться бегством», был застрелен и убит во вторник в украинской столице Киеве», — говорится в статье NYT.