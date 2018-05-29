Совбез ООН решает судьбу Донбасса. LIVE

Собственно, церемония возложения цветов у мемориала погибшим «голубым каскам» выглядит не только как дань уважения к 70-летию первой миротворческой операции ООН, но и как политический намек: Украина явно пытается продвинуть свой проект миротворческой миссии в Донбассе, который коренным образом не устраивает Россию.

Вопрос о направлении в Донбасс «голубых касок» неоднократно поднимался различными лидерами, в том числе и украинским президентом Петром Порошенко. С аналогичной инициативой выступал и президент России Владимир Путин. При этом Москва отмечала, что «голубые каски» могут присутствовать в зоне конфликта только с одобрения всех участников конфликта.

Выступая осенью 2017 года в ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал членов Совбеза с осторожностью относиться к расширению мандатов миротворческих миссий. «Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и для защиты мандата, — заявил российский дипломат. — Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию».