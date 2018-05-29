Совбез ООН решает судьбу Донбасса. LIVE

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И раз уж мы вспомнили о 70-летней годовщине начала миротворческих операций ООН, предлагаем вам скоротать оставшееся до начала заседания время за чтением нашего материала, посвященного этому событию.
Собственно, церемония возложения цветов у мемориала погибшим «голубым каскам» выглядит не только как дань уважения к 70-летию первой миротворческой операции ООН, но и как политический намек: Украина явно пытается продвинуть свой проект миротворческой миссии в Донбассе, который коренным образом не устраивает Россию.
Вопрос о направлении в Донбасс «голубых касок» неоднократно поднимался различными лидерами, в том числе и украинским президентом Петром Порошенко. С аналогичной инициативой выступал и президент России Владимир Путин. При этом Москва отмечала, что «голубые каски» могут присутствовать в зоне конфликта только с одобрения всех участников конфликта.
Выступая осенью 2017 года в ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал членов Совбеза с осторожностью относиться к расширению мандатов миротворческих миссий. «Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и для защиты мандата, — заявил российский дипломат. — Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию».
Кроме того, ожидается, что в заседании примет участие глава МИД Украины Павел Климкин. 28-29 мая он находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. «Во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч министра иностранных дел Украины П.Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН. Глава внешнеполитического ведомства Украины также примет участие в церемонии возложения цветов у мемориала погибших «голубых касок» ООН», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Заседание начнется в 15.00 по местному времени, т.е. в 22.00 по Москве. По информации украинского МИДа, мероприятие пройдет под председательством министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.
Собственно о самом заседании стало известно еще в начале мая. Об этом сообщал постпред Польши при ООН Иоанна Вронецкая. «Польша проявила инициативу и предложила провести дискуссию по Украине. Она состоится 29 мая», — говорила она.
Тогда Вронецкая не могла сказать, кто будет выступать с докладом на заседании, а также будут ли на нем обсуждаться какие-то конкретные вопросы.
На данный момент в Совет безопасности ООН входят 15 государств: 5 постоянных членов (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания); и 10 непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок в соответствии с квотами. В 2018 году это Боливия, Казахстан, Кот д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Украина являлась непостоянным членом в 2016-2017 годах, что было причиной регулярного созыва заседаний по теме. Бремя Киева подхватила Варшава — в этот раз именно Польша стала инициатором созыва заседания СБ ООН.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Нью-Йорке, в штаб квартире ООН проходит заседание Совета Безопасности. Примечательно оно тем, что это первое заседание Совбеза в этом году, которое посвящено ситуации на Украине.Мы будем следить за ходом заседания и рассказывать вам о самых интересных и важных его моментах.