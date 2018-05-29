Из Израиля на Украину: 70 лет миротворческим миссиям ООН

Ровно 70 лет назад Организация Объединенных Наций сформировала свою первую миротворческую миссию. В 2018 году эту дату отметят с размахом, а также вспомнят 3,7 тыс. военных и полицейских миротворцев, погибших во время выполнения важных и опасных миссий. Сегодня «голубые каски» и «голубые береты» размещены во многих странах мира, помогая разводить противоборствующие стороны.

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В обращении по случаю праздника генсек ООН Антониу Гутерриш назвал миротворцев ООН «проверенным инструментом для достижения мира безопасности и процветания».

Первая миротворческая миссия ООН была создана в 1948 году, когда небольшая группа военных наблюдателей ООН была отправлена на Ближний Восток, чтобы поддерживать перемирие между Израилем и его арабскими соседями.

С того времени миротворцы ООН направлялись в десятки стран мира, где часто становились символом последней надежды, удерживающей стороны от военного конфликта.

При этом, несмотря на то что словосочетание «голубые каски» знакомо практически каждому, само понятие «миротворчество» в уставе ООН не прописано. Утверждение любой миссии происходит с одобрения Совета безопасности ООН.

Оно часто идет тяжело. Членам Совбеза иногда трудно искать «политический консенсус» для выполнения миротворечких миссиий, рассказывал в интервью «Газете.Ru» тогдашний помощник генсека ООН по вопросам правопорядка и органов законности Дмитрий Титов.

Кроме того, Титов говорил о том, что «миротворческие операции достаточно затратны, и это служит определенным ограничителем. Многие миссии длятся десятилетиями, что, в свою очередь, отражается на эффективности».

В настоящее время в 15 миссиях ООН по поддержанию мира участвует почти 105 тыс. миротворцев из 124 стран мира. Почти 90 тыс. из них — это люди в форме.

«Эти люди проверяются на отсутствие криминального прошлого и их непричастности к массовым нарушениям прав человека. Один из важных вопросов — это категорическое неприятие ООН преступлений сексуального характера», — рассказывал Титов.

Несмотря на то что собственной армии у ООН нет, в непосредственных миссиях учувствуют солдаты армий стран-членов ООН. Они носят форму своих стран, вооружены легким стрелковым вооружением, а их отличительной чертой являются «голубые каски» (или «голубые береты» у военных дипломатов).

Во времена СССР в миссиях ООН принимали участие сотни советских военных специалистов. Сегодня из более 82 тыс. военных и 14 тыс. полицейских, россиян только 98 человек, это 70-е место в общем списке.

Главными поставщиками военной силы в ООН являются такие государства, как Индия, Китай, ЮАР, которые выделяют в ряды ООН более 1 тыс. сотрудников.

Стоит отметить, что в начале 1940-1950-х годов в ООН даже шли дискуссии о необходимости создания постоянных сил ООН, но эта идея, по словам Титова, не была принята ни США, ни СССР. «В США очень эмоционально относятся ко всему, что касается проектов «мирового правительства». В СССР эта идея в конечном счете также не была поддержана», — отмечал он.

В советские времена среди военных дипломатов-миротворцев было немало граждан СССР, которые проходили тщательный отбор перед тем, как влиться в ряды «голубых беретов».

Бывший военный дипломат Сергей Лавров, тезка главы российского МИД рассказывает, что свою карьеру он начал в звании лейтенанта и в 1980 году, стал военным наблюдателем ООН и наблюдал за соблюдением мирного процесса между Израилем и Сирией. Быть «голубым беретом» нелегко. «Надо в совершенстве знать английский язык, знать сотни ооновских сокращений, знать радиообмен, а еще, к примеру, водить машины самых разных типов», — рассказывает он.

Миротворческая миссия ООН на Голанских высотах, где полицейские ООН поддерживали перемирие между Израилем и Сирией, вошла в учебники как своеобразная история успеха. Она существовала там с 1974 года и пользовалась поддержкой обеих сторон. Правда, после того как в Сирии начался военный конфликт, а Голанские высоты стали местом базирования боевиков-исламистов, миссия была свернута. Эксперты считают, что вряд ли она вернется до того, как конфликт в Сирии не прекратится.

Еще одним местом, куда могут быть направлены миротворцы ООН, может стать Украина.

Вопрос о направлении в Донбасс «голубых касок» неоднократно поднимался различными лидерами, в том числе и украинским президентом Петром Порошенко. С аналогичной инициативой выступал и президент России Владимир Путин. При этом Москва отмечала, что «голубые каски» могут присутствовать в зоне конфликта только с одобрения всех участников конфликта.

Выступая осенью 2017 года в ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал членов Совбеза с осторожностью относиться к расширению мандатов миротворческих миссий. «Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и для защиты мандата, — заявил российский дипломат. — Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию».