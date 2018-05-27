«Россия не пыталась завербовать Трампа»

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп очень сильно любит президента России Владимира Путина, сообщает Huffington Post.

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Бывший спецагент отметил, что ведущий расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией спецпрокурор Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с Москвой, передает ФАН.

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — пояснил Сноуден.

Он также усомнился в том, что Россия вообще пыталась завербовать Трампа, так как

действующий президент США «даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения».

Двумя днями ранее Владимир Путин назвал провокатором редактора международного информационного холдинга Bloomberg Джона Миклетвейта, который выступил в качестве модератора на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, после того как тот задал вопрос о Дональде Трампе.

«Есть ли у вас какие-то предложения относительно того, каким образом работать с президентом Трампом, потому что вы как-то были связаны с его предвыборной кампанией?», — спросил Миклетвейт.

Российский лидер назвал провокацией такую формулировку вопроса, передает НСН.

«Провокатор. Я не был связан с предвыборной кампанией господина Трампа», — сказал президент.

За день до этого посол США в России Джон Хантсман рассказал «Газете.Ru», что решение о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа еще не принято.

«Решение о возможной встрече на самом высшем уровне пока не принято», — сказал дипломат.

Он отметил, что организация встречи во многом зависит от логистики, но подчеркнул, что гораздо важнее то, что будет обсуждаться на переговорах.

«Граждане обеих наших стран любят свою Родину, они очень патриотичны. И при этом они ждут, чтобы оба наших руководителя, два президента встретились и вместе, сообща, решили многие проблемы, которые стоят перед всем миром. Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней и обеспечить устойчивое будущее», — добавил Хантсман.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи президентов России и США замерла. По его словам, все остановилось на стадии предложения о встрече со стороны американского лидера.

«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте», — заявил Ушаков.

Он отметил, что «на этой точке все замерло». Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов рассказывал, что основной темой встречи Путина и Трампа станет терроризм, также будут обсуждены вопросы стратегического взаимодействия. Замглавы МИДа добавил, что без обсуждения этих вопросов сложно представить себе дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В понедельник 7 мая Дональд Трамп поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Об этом рассказала журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент поздравляет Путина и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией», — сообщила представитель администрации американского лидера.

За несколько дней до этого Сандерс сообщала, что Трамп открыт для встречи с Путиным.

«Пока ничего еще не определено, но я думаю, что следующий большой саммит, в котором примет участие президент, вряд ли состоится до саммита президента Трампа с Ким Чен Ыном. Президент Трамп по-прежнему очень открыт для встречи с российским лидером», — сказала она.

В апреле нынешнего года посол Хантсман заявил, что Трамп искренне желает стабильных и крепких отношений с Россией. Он напомнил, что глава Белого дома неоднократно говорил о стремлении к тому, чтобы взаимоотношения между США и Россией стали более эффективными.

«И он хочет лично взаимодействовать с президентом Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда я с ним виделся, и каждый раз, когда я говорил с ним по телефону, начиная с самого первого дня», — указал американский дипломат.