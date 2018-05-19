Беспорядки на границе: кто виноват в гибели палестинцев

В секторе Газа на границе с Израилем с конца марта проходят акции протеста палестинцев. Они жгут покрышки и бросают в сторону израильской территории камни и взрывные устройства. Израильские военные, в свою очередь, применяют против протестующих слезоточивый газ.

Реклама

Жертвами столкновений стали уже свыше 100 палестинцев, более половины из которых погибли 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме. Оно было перенесено из Тель-Авива по решению президента США Дональда Трампа, который в конце прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Принадлежность Иерусалима является самым болезненным вопросом для палестино-израильских отношений. Израиль получил контроль над всей территорией Иерусалима по итогам Шестидневной войны 1967 года, в результате под его суверенитет перешла восточная часть города. С тех пор еврейское государство официально считает город своей столицей, хотя все иностранные дипмиссии расположены в Тель-Авиве.

Согласно резолюциям ООН, статус Иерусалима как израильской столицы оспаривается значительной частью мирового сообщества, большинство стран расценивает Восточный Иерусалим как палестинскую территорию, оккупированную Израилем.

Кровопролитные столкновения на границе Израиля и сектора Газа многие мировые СМИ связали именно с переносом американского посольства в спорный город.

Вместе с тем власти Израиля заявляют, что в столкновениях 14 мая, жертвами которых стали 60 человек, виновата палестинская исламистская группировка ХАМАС, правящая в секторе Газа, и что никакой связи между беспорядками на границе и переносом американского посольства в Иерусалим нет.

«Беспорядки на границе с Израилем продолжаются уже больше месяца. И начались они из-за проблемной ситуации в самом секторе, когда лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас резко сократил финансирование, которое он переводит в сектор Газа, и ХАМАС почувствовал себя в изоляции. С этого момента и начались беспорядки на границе с Израилем и попытки прорвать границу», — заявил израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия Зеэв Элькин в интервью газете «Известия».

То, что происходило на границе Израиля и сектора Газа, он назвал «дополнительным элементом тех событий, которые происходят чуть ли не каждый день, а большими волнами — еженедельно по пятницам». По его мнению, «это не имеет никакого отношения к посольству, а имеет отношение к позиции ХАМАС, согласно которой Израиль не имеет права на существование».

Движение ХАМАС с момента своего создания в 1990-х годах действительно занимало радикальную позицию по отношению как к самому Израилю, так и к вопросу о границах. На гербе движения изображена карта Палестины, причем в ее состав включены и современный Израиль, и Газа, и Западный берег. В ХАМАС выступали за создание единого исламского государства на территории всей исторической Палестины, в том числе и на месте современного государства Израиль, а своей целью провозглашали изгнание с палестинских земель «израильских оккупантов».

Гибель десятков палестинцев 14 мая в ХАМАС назвали «сионистским преступлением» и призвали к новой интифаде.

«Естественным ответом на убийство мирных демонстрантов станет арабская и мусульманская интифада», — приводит израильская газета Yedioth Ahronoth слова заместителя лидера движения Халила аль-Хайя.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Института Ближнего Востока Алек Эпштейн, он не видит прямой связи между трагедией 14 мая и переносом посольства США. По его мнению, ответственность за события этого дня лежит на ХАМАС и новом руководстве группировки.

В феврале прошлого года группировку возглавил Яхья Санур, который занимает радикально непримиримую позицию к Израилю и любым формам мирного урегулирования с ним. Он более 20 лет, с 1989 по 2011 год, провел в израильских тюрьмах по обвинению в убийстве пяти палестинских арабов, заподозренных в сотрудничестве с Израилем.

Эпштейн отметил, что в самом Иерусалиме не погиб ни один араб-палестинец, и ни один палестинец не погиб и на Западном берегу реки Иордан. «Все 60 человек погибли на границе Израиля с сектором Газа, и не до конца понятно, какое им дело, где будет находиться посольство США», — говорит эксперт.

«Сектор Газа не подчиняется Палестинской администрации, там другое руководство, которое изгнало ставленников [президента Палестины Махмуда] Аббаса еще 11 лет назад. Для них создание Израиля — это «Накба» [«Катастрофа»]. Именно в секторе Газа происходили все столкновения. Режим ХАМАС настроен исключительно на вооруженную борьбу против Израиля», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Отвечая на вопрос, как перенос посольства США в Иерусалим может повлиять на ход арабо-израильского конфликта, Эпштейн обратил внимание, что ни одна арабская страна не увидела в этом событии повода для обострения отношений с еврейским государством.

«Единственные страны, которые заняли наиболее активную позицию по этому поводу, — это неарабские Турция и Иран. Ни в одной арабской стране не прошло акций протеста, то есть ни одна арабская страна тут повода для обострения конфликта не увидела.

И в этой связи важно отметить, что Турция — член НАТО. Можно ли говорить о НАТО всерьез, если президент одной страны НАТО собирает митинг против другой страны НАТО?», — говорит Эпштейн.

Вместе с тем он отметил, что Турция и Иран вместе с Россией являются участниками астанинского процесса по Сирии. «Поэтому я жду и от США, как крупнейшей страны в НАТО, и от России, действий, направленных на снижение напряженности, что они используют свое влияние на руководителей Турции и Ирана, а те, в свою очередь, — на руководителей ХАМАС в секторе Газа, чтобы добиться деэскалации нынешнего витка напряженности, спровоцированного новым руководством ХАМАС в секторе Газа, в общем-то, на пустом месте», — резюмировал он.