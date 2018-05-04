Порошенко осудил националистов после США

Президент Украины Петр Порошенко на третий день после проявления антисемитских настроений в ходе акции националистов в Одессе заявил, что в стране не должно быть проявлений дискриминации и нетерпимости к другим национальностям.

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«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления на Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе», — написал украинский лидер на своей странице в фейсбуке.

По словам политика, на Украине нет места для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, передает RT.

«Украинские власти будут решительно реагировать на любые попытки посеять враждебность в нашем обществе. Реакция правоохранительных органов Украины на такие незаконные действия будет незамедлительной», — заверил Порошенко.

Между тем раньше, чем президент Украины, внимание на националистический марш обратило посольство США в Киеве, передает ФАН.

«Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости», — отметило американское диппредставительство.

Напомним, 2 мая в Одессе состоялся «Марш украинского порядка», в ходе которого одесский лидер экстремистского движения «Правый сектор» (запрещено в РФ) Татьяна Сойкина сделала ряд радикальных заявлений о представителях еврейской нации.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с антисемитскими лозунгами. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«На Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — написал глава ведомства в своем микроблоге в твиттере.

Он также добавил, по данному факту полиция Одессы возбудила уголовное дело по статье «Нарушение расового, национального равноправия граждан». Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал «пляской на костях» прошедший марш.

«Участниками этого марша стали те, кто в жизни своей не построил даже собачьей будки. У них знаний ноль. У меня от них просто отвращение. Участников сотнями автобусов и поездами свозили со всей Украины, как правило, из Западной. Так что это в чистом виде марш пришельцев, марш новых оккупантов», — заявил он.

При этом он с возмущением заметил, что Европа никак не отреагировала на происходящее.

«Европа, как всегда, снова слепа. А Порошенко продолжает загонять людей в угол. Он, наверное, забыл, что пружина сжимается не до бесконечности. И в один прекрасный день она разожмется», — указал политик.

Кроме того, он призвал украинцев спасать свою страну от киевских властей, которые «давно сидят на американском поводке». Именно из-за них, по словам Журавко, Украина может прекратить свое существование на карте мира как государство.

Другой бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал происходящее в Одессе «абсолютным цинизмом» и «шабашем националистов», передает НСН.

«Власть на Украине заняла позицию, разделяющую взгляды радикалов. Нет никаких запретов для националистов, нет профилактической работы с ними. И не удивительно, ведь сам Порошенко неоднократно писал на своем кителе, что он является «циничным Бандерой». И вот результат — шабаш, который устраивают националисты, называя это «парад в защиту государственности». Абсолютный цинизм!» — пояснил политик.

На следующий день акции в поддержку жителей Одессы с требованием защитить их от атак неонацистов прошли в семи городах Соединенных Штатов. Об этом рассказал координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» от организации «Объединенная национальная антивоенная коалиция» Фил Вайлейто.

По его словам, мероприятия прошли во всех городах, где были запланированы: в Вашингтоне, Нью-Йорке и Олбани, Сан-Франциско, Миннеаполисе, Блэксберге и Ричмонде. Он уточнил, что в Сан-Франциско участники акции пришли к зданию генерального консульства Украины, а в Вашингтоне — к украинскому посольству.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.