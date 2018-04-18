МИД обеспокоен «очищением» Солсбери

Расширяя список мест в Солсбери, которые подлежат детоксикации и очистке от химикатов, британские власти могут попытаться скрыть важные для расследования отравления Скрипалей вещественные доказательства, полагают в российском посольстве в Лондоне.

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RT со ссылкой на заявление посольства передает, что кроме итальянского ресторана Zizzi, английского паба Mill's, где экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в день отравления 4 марта, а также скамейки, на которой они были найдены без сознания, и дома Скрипалей, в список попали станции «скорой помощи» и дом третьего отравившегося — полицейского Ника Бэйли.

Всего таких мест было девять, и их очистка уже завершается, сообщает ФАН.

При этом, хотя официальный Лондон заявлял о крайне высокой токсичности и устойчивости химвещества А234 «Новичок», которое «не испаряется и не исчезает», новых сообщений о пострадавших нет. В дипмиссии убеждены, что сержант полиции Бэйли, получивший отравление, после возвращения домой в этом случае должен был отравиться повторно.

«Более того, все это время британские власти продолжали заверять жителей Солсбери, что «риск заражения минимален», — отметили российские дипломаты. Кроме того, в дипмиссии подчеркнули — «видные невооруженным глазом» нестыковки в деле наводят на мысли об уничтожении улик, «если, конечно, есть что доказывать», передает НСН.

Отметим, что работа по обеззараживанию Солсбери включает в себя сжигание предметов, которые были «потенциально заражены».

«Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», — заканчивается заявление посольства РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что Россия ждет ответа от ОЗХО о докладе швейцарской лаборатории об отравляющем веществе BZ, которым с высокой долей вероятности могли быть отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«В докладе швейцарской лаборатории также говорится, что, прежде всего, они обнаружили BZ [в Солсбери], который был, я думаю, изобретен в США в 1955 году и состоял на вооружении американской и британской армий. И мы спросили ОЗХО, которой мы доверяем, о том, это правда или нет — что вдобавок к А234 там был также обнаружен BZ. И мы ждем ответа от ОЗХО, которой мы, конечно, доверяем, но мы хотим доверять и проверять», — сказал Лавров. При этом вещество BZ не производилось ни в СССР, ни в Российской Федерации, отметил министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала «весьма подозрительной» ситуацию вокруг смерти домашних животных Скрипаля. Питомцы — две морские свинки и кот — скончались от голода и стресса в течение месяца, потому что за ними никто не ухаживал. После кончины животных решено было кремировать.

«[Двух морских свинок и кота] уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химическим веществом»,

— возмутилась Захарова.

Представитель МИДа отметила, что в ходе обыска в доме Сергея Скрипаля животных не обнаружили. На трупах зверей следов каких-либо отравляющих веществ не обнаружили.

Напомним, что британские химики из лаборатории Портон-Даун не смогли установить с точностью, где было произведено вещество А234. Лондон обвинил было Россию в разработке «Новичка» в закрытом городе Шиханы, но Москва отвергла обвинения. Россия начала ликвидацию своего арсенала химических вооружений в 1997 году, а последняя партия химоружия была уничтожена в начале осени 2017 года.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, ранее служивший главой комиссии по химическому разоружению, сообщил в ответ на эти инсинуации, что лаборатория в Шиханах «не входила в спектр работы» его ведомства. Он подчеркнул, что все военные базы России, где находились запасы химоружия, были известны, и в Шиханах яды не делали.