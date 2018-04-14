Удары Запада не сломили Асада

Президент Сирии Башар Асад с утра работает в президентском дворце в Дамаске, несмотря на ракетные удары со стороны западной коалиции. Администрация главы государства опубликовала видео, на котором показано, как сирийский лидер приехал на работу и идет по коридорам резиденции утром 14 апреля, передает RT. Комментарий к записи гласит: «Утро стойкости».

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Несколькими часами ранее глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Башар Асад не входил в список целей ракетного удара по САР. В ходе экстренного брифинга глава Пентагона отметил, что в задачи атаки не входило уничтожение сирийского главы. По его словам, цели подбирались исключительно с тем, чтобы «ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения», передает ФАН.

Также утром в субботу жители Дамаска вышли на улицы города с национальными флагами, они ездят по городу с песнями, воодушевляя друг друга и выражая поддержку своему правительству и президенту, приводит РИА «Новости» слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, находящегося в составе делегации в сирийской столице.

«Мы в центре Дамаска. Народ с флагами на площади. По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают свое возмущение и презрение агрессии США и их союзников», — сказал парламентарий.

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Находясь в провинции Хомс, члены делегации обсудили возможности сотрудничества в области производства и экономики. Сирийская сторона ознакомила россиян с производством на заводах в промышленном городе Хассия.

Вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в 10 км от Дамаска. К атаке присоединились Великобритания и Франция. Военные действия против Сирии осудили российская и иранская стороны, передает НСН.

«США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — говорится в обращении президента России Владимира Путина.

По его словам, в качестве предлога для вторжения была использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения в Думе, пригороде Дамаска. Российский лидер напомнил, что российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Кроме того, ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки.

«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — резюмировал президент России.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Дональда Трампа, в котором он назвал Башара Асада «животным», указал, что Асад является легитимным президентом Сирии и вряд ли оскорбления в его адрес уместны.

«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — сказал представитель Кремля.

В конце марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Башар Асад останется в должности президента Сирии, несмотря на противодействие Запада. В то же время он выразил надежду, что Асад не станет «марионеткой» Ирана и не будет позволять Тегерану «делать все, что захочется».