Президент России Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у послов иностранных государств в Александровском зале Большого кремлевского дворца в среду рассказал о возросшем напряжении на международной арене.

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«Сегодня роль дипломатии и дипломатов приобретает особое значение. Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что в этой ситуации на Россию возложена ответственная и важная миссия — всемерно содействовать развитию международных отношений, укреплять политический диалог, расширять торгово-экономические связи, углублять гуманитарно-культурные контакты и обмены между людьми.

«Со своей стороны готовы поддерживать ваши конструктивные инициативы. Вы можете рассчитывать на помощь и содействие российского руководства, органов государственной власти, деловых кругов и общественности нашей страны», — обратился Путин к иностранным послам.

В своей речи Путин намекал на обострение российско-американских отношений из-за Сирии. Обвинения США в адрес режима президента Сирии Башара Асада в химатаке на мирное население города Дума в 10 км от Дамаска привели к эскалации отношений Москвы и Вашингтона.

Так, сразу после сообщений Госдепа об атаках президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения военной силы в отношении сирийских правительственных войск. После этого в Минобороны России указали, что находящиеся в Сирии российские войска имеют в наличии все средства противоракетной обороны для защиты Асада.

В ответ на это Трамп заявил, что американская сторона готова и к такому варианту развития событий, передает ФАН.

«Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые. Вы не должны быть партнерами Животного, который убивает газом своих людей и наслаждается этим!», — написал глава Белого дома в твиттере.

Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов назвал заявления американского лидера безответственным и напомнил, что у России есть достойное оружие, с помощью которого она даст достойный отпор Пентагону.

«Какие у них «умные ракеты», мы посмотрим. Вообще, это, конечно, безответственное поведение руководителя государства, которое претендует, реально по факту держит, по существу, в заложниках не какие-то банановые республики, а ведущие государства мира…», — подчеркнул российский парламентарий.

Позже стало известно, что США подняли в воздух Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня». Это следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir. Как сообщает НСН, лайнер находится над штатом Индиана.

Boeing E-4B прозвали самолетом «судного дня», поскольку он предназначен для высшего политического и военного руководства США. Президент, министр обороны и другие высокопоставленные чиновники могут воспользоваться им в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Этот лайнер способен находиться в воздухе целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

Также значительное место в дестабилизации международных отношений в последнее время занимает скандал с отравлением в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет российскую сторону. Доказательств этим утверждениям пока представлены не были. Россия же отрицает достоверность британской точки зрения и заявляет о масштабной провокации.

Накануне посольство России направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием обеспечить встречу дочери пострадавшего, также подпавшей под действие яда Юлии Скрипаль с российскими консулами, передает RT.

«Посольством в Форин Офис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать», — сказал пресс-секретарь диппредставительства РФ в Лондоне.

В посольстве также подчеркнули, что британская сторона отказывается предоставлять информацию о здоровье Юлии Скрипаль.

«Посольству ничего не известно о том, в каком состоянии она находится, выступает ли она от своего имени или за неё говорят британские власти, нарушая ее права. Подтверждаем наше желание встретиться с ней и убедиться в том, что у нее все хорошо», — добавил представитель.