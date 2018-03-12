Мэй обвиняет Россию в отравлении Скрипаля. LIVE

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Хотя состав вещества официально не был объявлен, Sky News со ссылкой на эксперта по оружию Хэмиша Бреттон-Гордона писало, что в Великобритании никогда не сталкивались с веществом, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам эксперта, британское правительство «совершенно ошеломлено» инцидентом с отравлением. Он также удивился, что Скрипаль и его дочь остались живы.
Еще более «интересные» подробности инцидента публиковало издание The Sun. Якобы в Великобритании за несколько недель до инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.
Отмечается, что инцидент произошел три месяца назад в графстве Суррей, в доме где живет 46-летний Шуппе. Предприниматель плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу. Спустя десять дней его выписали, а полиция закрыла дело. Кроме того, издание приводит слова телохранителя и родственника Шуппе, которые отвечали утвердительно, когда их спрашивали об отравлении предпринимателя. После произошедшего со Скрипалем один из соседей зятя Березовского заявил, что попытка аналогичного отравления имела место в доме Шуппе.
Не смотря на просьбу главы МВД Великобритании, британская пресса активно спекулирует на эту тему. The Daily Mail, например, пишет, что бывший агент КГБ Борис Карпичков говорил о том, что его предупреждали об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его самого. По его словам, ему позвонили 12 февраля и сообщили о том, что с ним и некоторыми другими людьми, в том числе и со Скрипалем, произойдет что-то плохое. Карпичков заметил, что в то время ничего не знал о бывшем полковнике ГРУ, а это предупреждение посчитал шуткой. Карпичков рассказал, что в его адрес и раньше поступали угрозы, но, несмотря на них, он жив. Он добавил, что в список лиц, которым угрожает опасность, входят восемь человек.
Сегодня же эту тему впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. Это произошло во время общения с прессой в ходе осмотра президентом селекционной теплицы Национального центра зерна. Журналист «Би-би-си» спросил Путина, не несет ли Россия ответственность за инцидент с отравлением Скрипаля. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил глава государства, добавив, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.
О том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может выступить с официальным обвинением в адрес Российской Федерации по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и английского шпиона Сергея Скрипаля, сегодня сообщило издание The Times.
Издание пишет, что после демарша Мэй Лондон может принять решение об ответных мерах в адрес России. В числе этих санкций могут оказаться «незамедлительное выдворение высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков», аннулирование британских виз, выданных «близким к Кремлю олигархам», финансовые ограничения. Кроме того, британские власти могут отозвать всех официальных представителей Соединенного Королевства с грядущего Чемпионата мира по футболу в России.
Санкции — не единственный возможный ответ Британии в случае подтверждения причастности России к отравлению перебежчика и его дочери. Лондон может пойти на увеличение британского военного присутствия в Восточной Европе, сообщает издание. Кроме того, Великобритания намеревается заручиться в деле об отравлении Скрипаля поддержкой своих партнеров по НАТО: Германии, США и Франции.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российское руководство не слышало официальных заявлений о причастности российской стороны к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Мы не слышали заявления британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идет о разных информационных упражнениях британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — заявил Песков. Он также отметил, что данная тема «не является вопросом Кремля», так как Скрипаль работал на одну из британских спецслужб и был отравлен на территории Великобритании.
Следы нервно-паралитического вещества были обнаружены в ресторане Zizzi в британском городе Солсбери. Ранее предполагалось, что отравляющее вещество могло быть на цветах, которые незадолго до происшествия Скрипаль оставил на могилах своей жены и сына. Местные СМИ сообщали, что цветы могли быть отправлены экс-шпиону домой. Кроме того, возможно, в букет была вложена открытка с просьбой отнести их на могилу супруги.
Также отмечалось, что была произведена эксгумация тел жены и сына Скрипаля (они, как и брат бывшего полковника, умерли за последние два года при разных обстоятельствах). Как проходит расследование одного из самых загадочных покушений XXI века — в фотогалерее «Газеты. Ru».
Фоторепортаж: Как расследуют отравление Сергея Скрипаля
Отметим также, что глава британского МВД отказалась раскрывать какие-либо подробности касательно вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь и полицейский. Возможно, эта информация станет известна сегодня. В день инцидента британские СМИ сообщали, что следствие рассматривает версию отравления фентанилом. Впрочем, позже издание The Times писало, что это маловероятно.
Тем не менее, предлагаем вам ознакомиться с материалом «Газеты.Ru» об этом препарате: что это, как используется и кого еще им травили.
В день инцидента в больницу попали также двое полицейских, занимавшихся расследованием этого дела. Один из них в скором времени был выписан, а состояние второго оказалось критическим. В настоящее время в больнице остаются только эти три человека: Скрипаль, его дочь Юлия и офицер полиции. 8 марта Амбер Радд заявила, что этот офицер смог снова заговорить. «Но это не значит, что его положение несерьезно», — подчеркнула она.
Отметим, что отравление, судя по всему, носило массовый характер. Британское издание Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира писало, что после инцидента со Скрипалем за медицинской помощью обратился 21 человек. «Многим потребовалось лечение, в общей сложности это около 21 человека, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке (Сергей Скрипаль и его дочь)», — заявили в полиции.
Впрочем, в Британии звучали и призывы не спекулировать на произошедшем инциденте. С таким заявлением выступала глава МВД Британии Амбер Радд. По ее словам, произошедший инцидент является покушением на убийство. «Но если мы собрались провести тщательное расследование, мы должны избегать спекуляций и позволить полиции завершить расследование. Мы ответим серьезно и надлежащим образом, как только выясним, кто стоит за этим», — добавила Радд.
Тем не менее, выступление Джонсона вызвало определенный эффект, протестов же со стороны российских политиков в Британии никто не услышал. Британский принц Уильям уже заявил о том, что откажется от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу. Отметим, что принц Уильям также является президентом Футбольной ассоциации Англии (FA). Из-за отказа ехать в Россию он будет контактировать с главным тренером национальной сборной Гаретом Саутгейтом с помощью телефонной связи.
Отказ же поддержать команду своей страны герцог Кембриджский объяснил именно политическими мотивами. Решение было принято после сообщений об инциденте с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем.
Заявление Джонсона было встречено волной критики со стороны российских официальных лиц. Посольство России в Великобритании прокомментировало выступление британского министра иностранных дел следующим образом: «Нас впечатлило сегодняшнее заявление министра иностранных дел в парламенте. Он говорил так, будто расследование уже завершено, и Россия была признана ответственной за случившееся. Мы сожалеем, что вместо официального разъяснения по этому вопросу министр иностранных дел решил угрожать России возмездием. Похоже, сценарий еще одной антироссийской кампании уже написан».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что «официальное озвучивание непроверенной, но «политически вкусной» версии выглядит как крайне недобросовестная политика», а также обвинил британского министра в нарушении принципа презумпции невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментариях вовсе не сдерживалась: «Это дикость», — прокомментировала она слова Джонсона.
Наибольший резонанс вызвало заявление Джонсона о том, что «наличие русского следа» в расследовании отравления Скрипаля может стать причиной бойкота со стороны Великобритании Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России. Стоит отметить, что возможный «бойкот» будет реализован только со стороны чиновников и официальных лиц, препятствовать участию в ЧМ команды Великобритании британские дипломаты не будут.
Официальные лица Великобритании впервые заявили о возможной причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ 6 марта. Тогда глава британского МИД Борис Джонсон среди прочего пообещал дать «жесткий ответ», если будут найдены соответствующие доказательства вины в произошедшем российских спецслужб.
В понедельник, 12 марта, председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат, заявил, что произошедшее в Солсбери напоминает попытку убийства, сделанную «с одобрения российских властей».
«Мы ожидаем в скором времени заявления премьер-министра и, честно говоря, я буду удивлен, если она не укажет на Кремль», — отметил британский парламентарий в ходе утреннего эфира Би-би-си.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия предположительно были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом. Они были обнаружены без сознания на скамейке недалеко от торгового центра The Maltings в городе Солсбери. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.
Добрый вечер, дорогие читатели! Сегодня в 19:30 по московскому времени премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание Национального комитета безопасности, посвященное ходу расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.