Мэй обвиняет Россию в отравлении Скрипаля. LIVE

Еще более «интересные» подробности инцидента публиковало издание The Sun. Якобы в Великобритании за несколько недель до инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Отмечается, что инцидент произошел три месяца назад в графстве Суррей, в доме где живет 46-летний Шуппе. Предприниматель плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу. Спустя десять дней его выписали, а полиция закрыла дело. Кроме того, издание приводит слова телохранителя и родственника Шуппе, которые отвечали утвердительно, когда их спрашивали об отравлении предпринимателя. После произошедшего со Скрипалем один из соседей зятя Березовского заявил, что попытка аналогичного отравления имела место в доме Шуппе.