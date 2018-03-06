Принс и ХАМАС: как и кого травили фентанилом

По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия внезапно почувствовали себя плохо. Они были обнаружены без сознания на скамейке в ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы. Женщина, по рассказам очевидцев, как будто прилегла на мужчину, который,

запрокинув голову, «безумными глазами смотрел в небо» и делал странные движения руками.

66-летний Сергей Скрипаль, российский военный разведчик и отставной полковник ГРУ, в 2006 году был осужден в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании на 13 лет тюремного заключения в колонии строгого режима, но в 2010 году президент Росии Дмитрий Медведев подписал Указ о помиловании четырех граждан России, в том числе и Скрипаля.

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По данным британских СМИ, речь идет об отравлении фентанилом — обезболивающим препаратом опиоидного ряда, который применяется главным образом для анестезии. Он оказывает сильное, но краткосрочное действие. Фентанил используется наркоманами и имеет схожий с действием героина эффект.

При этом риск передозировки препаратом гораздо выше.

Механизм действия опиоидных анальгетиков схож с работой эндорфинов, и связан с блокированием болевых импульсов. Незначительная передозировка фентанилом чревата галлюцинациями, головными болями и головокружением, нарушением моторики кишечника, болями при мочеиспускании. Среди более серьезных последствий — отек легких, паралич дыхательных путей и остановка сердца.

Фентанил убивает так же, как и другие опиаты, в конечном итоге приводя к остановке дыхания. Кроме того, вещество гепатотоксично и приводит к циррозу печени. Особенно опасно оно для людей с повышенным давлением и заболеваниями дыхательных путей — бронхиальной астмой, пневмонией и прочих.

Вещество является одним из наиболее распространенных медицинских препаратов, используемых наркоманами и в итоге приводящим к их гибели — результаты посмертного вскрытия людей, умерших от передозировки опиоидными анальгетиками, показывают, что более чем в половине случаев они употребляли фентанил.

Так как действие этого препарата гораздо более выраженное, чем действие героина, риск передозировки возрастает в разы.

Наиболее широко в качестве наркотика фентанил распространен в Эстонии. В 2000 году, когда в стране возник дефицит героина, подпольные лаборатории начали поставлять фентанил и в настоящее время он почти вытеснил героин с рынка.

Урон, который он наносит нашему обществу, колоссальный, — отмечают эстонские волонтеры в интервью «Би-би-си». — Мы видим, как третье поколение в одной и той же семье становится зависимым от того или иного вещества. Сейчас это фентанил. Два поколения назад был алкоголь. Самое страшное, что у наркозависимых есть семьи, чья жизнь в какой-то мере становится зависимой от наркотика».

Представляет проблему употребление фентанила и для США и Великобритании — так, с января по август 2017 года в Великобритании от передозировки им погибли 60 человек.

Зависимость от препарата угрожает жизни канадцев — в декабре 2016 года только за сутки было зарегистрировано 9 смертей от фентанила.

Препарат стал причиной смерти как минимум двух знаменитостей — американского певца Принса и молодого рэпера Лил Пипа.

Фентанил ранее уже использовался, как способ устранения человека – с его помощью израильские агенты 21 год назад планировали покушение на лидера группировки ХАМАС в Иордании Халеду Машалю. 25 сентября 1997 года в Аммане агенты «Моссада» инсценировали уличную драку, во время которой впрыснули Машалю фентанил в ухо. По их расчетам смерть должна была наступить через два дня. Однако израильские агенты были задержаны, и король Иордании потребовал от Израиля предоставить противоядие, в противном случае – повесить их. Израильтяне предоставили противоядие и освободили из тюрьмы духовного лидера ХАМАС шейха Ахмеда Ясина. А шефа «Моссада» отправили в отставку.

Также фентанил, по заявлению бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко, применялся в ходе операции по освобождению заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост» во время террористического акта на Дубровке. Газы на основе производных этого препарата были использованы для усыпления заложников и террористов.

Жертвами теракта стали более сотни человек, но министр связал это не с действием газа, а с сопутствующими факторами — обезвоживанием, истощением, нервным стрессом и недостатком кислорода в течение более чем 60 часов.

«Для их нейтрализации были подготовлены и использованы более тысячи доз антидота», — подчеркнул он.