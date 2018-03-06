«Россия не должна действовать вопреки интересам США»

Сенатор конгресса США от штата Аляска Дэниэл Салливан назвал условия снятия с России санкций. На полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне Салливан сказал корреспонденту РИА «Новости», что для снятия санкций Россия должна «прекратить активность» в тех областях, где ее интересы пересекаются с интересами Вашингтона. Сенатор подчеркнул, что имеет в виду, во-первых, ситуацию на Украине, а во-вторых — мнимое «вмешательство» России в выборы в США и других государствах.

Салливан решил не отвечать корреспонденту агентства на вопрос о том, оказывают ли санкции против России позитивное влияние на энергетическую сферу США.

Однако сенатор заявил, что американские компании должны увеличить объемы экспортных поставок энергоносителей, чтобы «ослабить деятельность России».

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил, что подобные условия снятия санкций являются оскорбительными для любого уважающего себя государства и, в первую очередь, для России.

«Могут они себе представить, в том числе американский сенатор, чтобы с подобным заявлением выступили российские коллеги — что американцы должны перестать отстаивать свои интересы в том или ином регионе? У нас свои национальные интересы, они не зависят от желания сенатора с Аляски. Мы не нарушаем международный закон, мы работаем в рамках этого закона», — подчеркнул российский сенатор.

2 марта президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине. В сообщении на сайте Белого дома говорится, что действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности [Украины], и способствуют незаконному присвоению активов».

При этом ни Украина, ни США не смогли доказать в судебном порядке факта возможного присутствия российских войск в Донбассе. На это указывали не только российские политики, но в этом также признавались и украинские деятели. 3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова заявил, что

вопрос продления санкций США не входит в повестку дня Кремля. «Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру»,

— заявил Песков.

27 февраля минфин США заявил, что новые санкции в отношении РФ будут объявлены в течение ближайших 30 дней. Основой новых ограничений станет «Кремлевский доклад» — список лиц, по версии американских властей, приближенных к руководству России. В него вошли весь действующий кабинет министров, руководители ключевых агентств, государственных корпораций, компаний с государственным участием, влиятельные бизнесмены и предприниматели. Всего 210 человек, включая 96 предпринимателей.

Кроме этого, 16 февраля минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году. В тексте обвинительного акта значится, что россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США, троих из них — в заговоре с целью совершения мошенничества, а других пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в начале марта заявил, что Москва ни за что не экстрадирует обвиняемых в США граждан РФ. Также Путин подчеркнул, что эти люди «не действовали от имени российских властей и государства».

Президент США Дональд Трамп заявил за месяц до этого, что Америка «опозорилась, ведя охоту на российских ведьм». Трамп заявил, что «ни сговора, ни злоупотребления полномочиями» в контексте президентских выборов в 2016 году не было, а также добавил, что «слово злоупотребление теперь используется в связи с тем, что целый год был убит впустую на бесконечные и безрезультатные поиски».

В конце декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что дело о его связях с Россией было оплачено Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии США.

В конце февраля 2018 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил, что странам Запада «на уровне инстинкта» не нравится возрождение национального самосознания России, а потому наша страна навсегда оказалась под санкциями. Он подчеркнул, что ограничения против российской экономики — это реакция «матерого старого врага» на усиление РФ, и сняты они будут только «если мы снова станем слабыми».