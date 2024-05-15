Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто будет исполнять обязанности губернатора Кузбасса

Исполнять обязанности главы Кузбасса будет глава правительства региона Середюк

close
100%
@ilyaseredyuk/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Временно исполнять обязанности губернатора Кемеровской области вместо ставшего министром энергетики РФ Сергея Цивилева будет председатель правительства региона Илья Середюк. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства Кузбасса.

«В соответствии с Уставом Кемеровской области – Кузбасса до издания Президентом РФ указа о назначении временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, исполнение обязанностей Губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель правительства Кузбасса [Илья] Середюк», — сказали в правительстве.

После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал неслучайными выдвижения губернаторов на должности в новом правительстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами