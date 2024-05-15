Стало известно, кто будет исполнять обязанности губернатора Кузбасса

Временно исполнять обязанности губернатора Кемеровской области вместо ставшего министром энергетики РФ Сергея Цивилева будет председатель правительства региона Илья Середюк. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства Кузбасса.

«В соответствии с Уставом Кемеровской области – Кузбасса до издания Президентом РФ указа о назначении временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, исполнение обязанностей Губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель правительства Кузбасса [Илья] Середюк», — сказали в правительстве.

После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал неслучайными выдвижения губернаторов на должности в новом правительстве.