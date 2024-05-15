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США собирается поставить Киеву одну батарею Patriot

Bloomberg: США могут поставить Украине одну батарею Patriot

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Kacper Pempel/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена собирается поставить на Украину одну батарею Patriot. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину», — следует из сообщения.

По данным агентства, союзники США в Европе также прорабатывают возможности отправить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с тем, что у страны их пока нет в полном комплекте. Он подчеркнул, что семь лет назад Польша заказала системы противовоздушной обороны у США, а получать начинает только сейчас.

Также госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в рамках дополнительного пакета по оказанию военной помощи США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. В пакет помощи, кроме того, войдут снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4,а также БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.

Ранее в Польше захотели поставлять на Украину больше оружия.

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