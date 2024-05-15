Заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами обнаружили в ДНР

В ходе оперативно-боевых мероприятий сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили в Авдеевке в ДНР заминированные схроны со взрывчаткой и патронами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР.

Отмечается, что эти схроны были оставлены солдатами Вооруженных сил Украины при отступлении.

В тайниках нашли 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатометный выстрел, а также 22,1 тысячи патронов к стрелковому оружию.

В ФСБ добавили, что силовики продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации населенных пунктов ДНР, перешедших под контроль российской армии.

Об обнаружении еще одного схрона в пригороде Авдеевки сообщалось 8 мая. В том тайнике нашли американский ПТРК FGM-148 Javelin, два РПГ Sakrat из Швеции, а также 28 штук ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов.

Ранее в РФ задержали курьера, доставившего взрывчатку для подрыва авто экс-сотрудника СБУ.