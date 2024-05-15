Россиянам ответили, почему из-за погоды болят поясница и колени

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Ревматолог Пузакова: изменения температуры могут увеличить жесткость суставов

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Shutterstock

Многие люди при смене погодных условий, а именно холоде, повышенной влажности, испытывают усиление болей в суставах. Это может быть связано с тем, что сухожилия, мышцы, кости и рубцовая ткань имеют различную плотность, под воздействием влажности и холода происходит расширение и сокращение данных структур, что может приводить к боли в местах микротравмы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ревматолог «СМ-Клиника» Алина Пузакова.

«Изменения атмосферного давления и температуры могут увеличить жесткость суставов и сделать их более чувствительными к боли от механического напряжения, сильному трению между тканями в суставе. Изменения атмосферного давления также могут вызвать временное нарушение равновесия давления в организме и, как следствие, повысить чувствительность нервных окончаний», — объяснила она.

По словам врача, влияние атмосферного давления на боль в суставе может зависеть от конкретных состояний в суставе (например, наличие жидкости в нем, нарушение целостности суставного хряща, наличие субхондральных кист).

«Так, например, при повышении атмосферного давления увеличивается давление внутри субхондральных кист, что усиливает воздействие на болевые рецепторы. Также выявлена взаимосвязь усиления болевого синдрома с эмоциональным стрессом. Все заболевания с поражением опорно-двигательной системы, особенно остеоартрит, могут сопровождаться усилением болевого синдрома при смене погодных условий», — резюмировала она.

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