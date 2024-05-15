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Беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области

Голубев заявил о взрывах на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА

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Беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным главы региона, произошло два взрыва.

В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива нет.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте уже работают экстренные службы.

Также сегодня ночью белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в Новой Таволжанке после обстрела. Через некоторое время в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде. По предварительным данным, двое мирных жителей пострадали. Они были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая помощь.

13 мая Гладков сообщал, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Атаки БПЛА на Россию
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