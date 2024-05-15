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Стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области

РИА Новости: инженеры предотвратили подрыв ВСУ дамбы в Харьковской области

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Bernat Armangue/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении намеревались произвести подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области. Об этом рассказал в интервью РИА Новости российский штурмовик группировки войск «Север» с позывным «Вин».

По его словам, украинские военнослужащие оставили заряды на дамбе. Российским саперам удалось предотвратить разминирование этого объекта и избежать затопления поселка.

Солдаты ВСУ не успели произвести подрыв и быстро бежали в сторону села Липцы, добавил штурмовик.

Военный уточнил, что если бы украинцы взорвали дамбу, то российские войска не смогли бы зайти в регион.

Также «Вин» рассказал, что ВСУ, отступая на Харьковском направлении, производят артиллерийские удары по мирным жителям.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном ситуацию под Харьковом.

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